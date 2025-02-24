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Бывший муж многодетной Погребняк объявил о свадьбе

Бывший муж многодетной Погребняк объявил о свадьбе
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Павел Погребняк опубликовал в Сети двусмысленное фото.

41-летний футболист Павел Погребняк взорвал соцсети, объявив о свадьбе с помощью загадочного фото из ЗАГСа с подписью "Решился" и смайлом в виде кольца. Эта новость стала полной неожиданностью для поклонников экс-форварда "Урала", известного своей скрытностью после развода с Марией в сентябре 2023 года. Пара, прожившая 17 лет и воспитывавшая троих сыновей, казалась очень крепкой и счастливой. По словам Марии, причиной расставания стало отсутствие взаимных чувств. Они сохранили дружеские отношения, дети остались с матерью, а отец регулярно их навещает.

Появление фотографии из ЗАГСа вызвало волну слухов о новой свадьбе Погребняка. Однако футболист опроверг эти домыслы, пояснив, что на снимке был его друг, а подробности его личной жизни останутся вне поля зрения общественности. Ранее в его аккаунтах появлялись фото с девушками, которые, по мнению поклонников, были связаны с рекламными кампаниями.

Напомним, бывшая жена футболиста недавно вышла замуж и стала мамой в четвертый раз. Мария Погребняк рассказывала, что Павел стал одним из первых, кто узнал о ее беременности. В сентябре блогер родила мальчика, которого назвала Владимиром. Немного ранее, в конце августа она сочеталась браком с бизнесменом Игорем Головинским.

Шоу-бизнес в Telegram

24 февраля 2025, 19:53
Мария Погребняк. Фото: Youtube / @supermamarussia
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Фото: Alexey Vasnetsov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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