Появились данные об отказе осужденному Ефремову в УДО из-за строгого нарушения

Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии за смертельное ДТП, столкнулся с новыми трудностями. Они могут негативно сказаться на его шансах на условно-досрочное освобождение.

Дело в том, во время внезапной проверки в камере артиста был найден мобильный телефон с доступом в интернет. Это серьезное нарушение правил содержания в исправительном учреждении может существенно осложнить положение Михаила.

Пока неясно, каким образом запрещенный предмет оказался у Ефремова. В колониях существуют строгие меры контроля за наличием так называемых "гражданских предметов", и появление телефона вызывает множество вопросов как со стороны администрации учреждения, так и со стороны общественности.

Адвокат Михаила Ефремова, Юрий Падалко, прокомментировал данную ситуацию. Он опровергнул слухи о том, что его клиенту уже отказали в УДО, сообщает женский журнал Клео.ру. По словам адвоката, документы на условно-досрочное освобождение еще не подавались, а информация, распространяемая в СМИ, является лишь домыслами.

Ранее Михаил Ефремов уже обращался к руководству колонии с просьбой о досрочном освобождении. В качестве аргументов он указывал на проблемы со здоровьем, соблюдение дисциплины, регулярную трудовую деятельность в учреждении и участие в художественной самодеятельности. Кроме того, актер не раз подчеркивал свое искреннее раскаяние за содеянное, посещал храм и принимал участие в религиозных обрядах.

Тем не менее, в прошлом году у Ефремова были шансы на послабления, однако актер пропустил важное мероприятие в колонии, и это привело к отказу в рассмотрении его ходатайства. Стоит отметить, что скандально известный артист был осужден на семь с половиной лет за аварию в центре Москвы в июне 2020 года. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем, водитель которого впоследствии скончался от полученных травм.