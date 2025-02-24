Оставшаяся с детьми Пугачева не смогла сдержать эмоций, увидев видео Галкина

Максим Галкин опубликовал ролик в своем блоге.

Алла Пугачева публично обратилась к своему супругу, Максиму Галкину*, который, находясь вдали от нее на гастролях, опубликовал видеообращение с бокалом в руке. Максим Галкин*, объявленный иностранным агентом, в очередной раз отправился на зарубежные выступления, оставив Аллу Борисовну одну с Лизой и Гарри.

Примадонна не смогла сдержать эмоций, увидев видео мужа. Находясь далеко от Аллы Борисовны, 48-летний юморист признался в подавленном настроении, демонстрируя публике бокал с алкогольным напитком. Для борьбы с грустью артист выбрал, как он сам выразился, проверенный метод.

Действия Галкина*, выпивающего на видео и призывающего поклонников петь грузинские песни под красное вино, подтвердили распространяющиеся слухи о его растущей зависимости от алкоголя. Реакция Аллы Борисовны последовала незамедлительно: "Ты ж мой любимый!!!" – написала певица, выражая, таким образом, свои чувства.

Напомним, что Алла Пугачева уже более года проживает на Кипре, ранее семья находилась в Израиле. Подробности жизни звезды за границей остаются неизвестны широкой публике. Изредка появляются рассказы очевидцев о случайных встречах с Примадонной, которая ведет, по их словам, спокойный и уединенный образ жизни, иногда посещая концерты или рестораны.

*признан в России иностранным агентом.