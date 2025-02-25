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Вторник 25 февраля

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Сухие листья и выгоревший венок: могила Броневого представляет собой печальное зрелище

Сухие листья и выгоревший венок: могила Броневого представляет собой печальное зрелище
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Леонид Броневой получил известность после роли Генриха Мюллера в советском многосерийном телефильме "Семнадцать мгновений весны". Прозвучавшая там фраза "Штирлиц, а вас я попрошу остаться…" стала крылатой. Корреспондент "Дни.ру" побывал на могиле актера Народного артиста СССР.

Леонид Броневой скончался 9 декабря 2017 года в 7:30 утра после продолжительной болезни на 89-м году жизни, не дожив всего 8 дней до своего 89-го дня рождения. Церемония прощания с ним состоялась 11 декабря в столичном театре "Ленком", а похоронили кумира с воинскими почестями на престижном Новодевичьем кладбище.

19 октября 2018 года тут был открыт простой невысокий гранитный памятник. Родные решили не ставить дорогих обелисков и бронзовых монументов, как принято на Новодевичьем, подчеркнув тем самым скромность Леонида Сергеевича.

Через два года тут же похоронили вторую жену актера – инженера Викторию Броневую. Правда, отдельного памятника ей не стали ставить – лишь маленькая табличками с ФИО и датами жизни.

Фото: Дни.ру

Но, судя по всему, сегодня на могиле родственники бывают не очень часто – лежат сухие листья, стоит давно выгоревший венок... Захоронение всенародного любимца представляет собой довольно печальное зрелище!.. Особенно если сравнить с могилами Владимира Этуша и Дмитрия Хворостовского, которые рядом и которые в идеальном состоянии.

Напомним, у актера есть 67-летняя дочь и внучка.

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25 февраля 2025, 13:27
Фото: Дни.ру
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