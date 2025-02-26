После череды неприятностей Гуф принял решение уйти со сцены

Рэпер Гуф объявил о прощальном туре в соцсети.

Рэпер Гуф неожиданно объявил о своем прощальном туре, который, вероятно, связан с недавними скандалами. После череды неприятностей Гуф, похоже, принял решение уйти со сцены. В социальных сетях артист разместил анонс предстоящих концертов, отметив, что эти выступления будут его последними. Причины своего решения музыкант пока держит в секрете.

В своем заявлении 45-летний рэпер подчеркнул, что пришло время объявить о "Прощальном туре". Эти концерты, по словам артиста, станут не просто очередным гастрольным туром, а настоящим прощанием с каждым моим поклонником.

Новость о завершении карьеры расстроила фанатов. Один из комментариев принадлежит Кристине Си: "Не хочу ставить лайк этому посту". Другие поклонники также выразили свою печаль и недоумение: "Эпоха подходит к концу... Слишком рано", "Сейчас расплачусь", "Никогда мне так не разбивали сердце".

В прошлом году Долматов расстался со своей второй супругой. Возможно, вскоре он поделится причинами своего ухода, однако пока подробности остаются неизвестными. Несмотря на возраст, имя Гуфа продолжает фигурировать в различных скандальных историях. Так, осенью прошлого года музыкант устроил дебош, после чего был отправлен на лечение от зависимости. Однако даже в реабилитационном центре его преследовали ломки и галлюцинации. По словам источника, Гуф повредил электронные устройства и оставил агрессивные надписи на окнах.