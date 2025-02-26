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Среда 26 февраля

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После череды неприятностей Гуф принял решение уйти со сцены

После череды неприятностей Гуф принял решение уйти со сцены
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Рэпер Гуф объявил о прощальном туре в соцсети.

Рэпер Гуф неожиданно объявил о своем прощальном туре, который, вероятно, связан с недавними скандалами. После череды неприятностей Гуф, похоже, принял решение уйти со сцены. В социальных сетях артист разместил анонс предстоящих концертов, отметив, что эти выступления будут его последними. Причины своего решения музыкант пока держит в секрете.

В своем заявлении 45-летний рэпер подчеркнул, что пришло время объявить о "Прощальном туре". Эти концерты, по словам артиста, станут не просто очередным гастрольным туром, а настоящим прощанием с каждым моим поклонником.
Новость о завершении карьеры расстроила фанатов. Один из комментариев принадлежит Кристине Си: "Не хочу ставить лайк этому посту". Другие поклонники также выразили свою печаль и недоумение: "Эпоха подходит к концу... Слишком рано", "Сейчас расплачусь", "Никогда мне так не разбивали сердце".

В прошлом году Долматов расстался со своей второй супругой. Возможно, вскоре он поделится причинами своего ухода, однако пока подробности остаются неизвестными. Несмотря на возраст, имя Гуфа продолжает фигурировать в различных скандальных историях. Так, осенью прошлого года музыкант устроил дебош, после чего был отправлен на лечение от зависимости. Однако даже в реабилитационном центре его преследовали ломки и галлюцинации. По словам источника, Гуф повредил электронные устройства и оставил агрессивные надписи на окнах.

Шоу-бизнес в Telegram

26 февраля 2025, 19:52
Гуф.Фото: Youtube / @nakipeloshow
соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Что связывает Водонаеву с женой Гуфа

Айза прилизалась, а Алена решила остаться в очках и с блином на голове
На этом селфи девушки взялись за руки. Айза обижена, она надула губы. Алена, напротив, показывает всем свои недано отбеленные виниры
Подружки не выдержали и уснули прямо во время селфи
Это селфи планировалось как тинейджерское...
А здесь продолжение - правда, подружки успели переодеться, а Алена не догрызла ноготь
Девушки решили удивить взглядом роковых женщин. Но Алене помешала рука, а Айзе кольцо в носу
Нечесаные колтуны на головах обеих, видимо, Алену не смущают
Утколицо Алены и шишка на макушке Айзы доставляют жене Гуфа немало хлопот
Посиделки в придорожном кафе
У Айзы есть пистолет, а у Алены надпись на груди
Девушки в черных капюшонах
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