Анна Седокова вернулась к гастрольной деятельности.

Пережившая смерть бывшего мужа певица Анна Седокова покинула Россию в компании симпатичного коллеги. Она вместе с рэпером Natan отправилась в Оман, на морской отдых. Самоубийство Яниса стало для Анны Седоковой сильнейшим ударом. Узнав о смерти бывшего супруга, она немедленно обратилась к врачам, проведя некоторое время под капельницей.

После этого Анна Седокова тайно вылетела в США, чтобы отвлечься и восстановить силы. Сейчас же стало известно о ее полном возвращении к активной творческой деятельности. Поклонники отмечают, что артистка похудела и стала выглядеть гораздо лучше чем прежде.

Напомним, трагедия с экс-супругом Седоковой произошла 17 декабря прошлого года, через несколько часов после дня рождения Анны. Смерть Яниса Тиммы, по словам певицы, стала для нее невосполнимой утратой, а многие обвинили певицу в произошедшем, хотя расследование самоубийства все еще продолжается. Родные и близкие Тиммы активно требуют привлечь Анну Седокову к ответственности, выдвигая против нее серьезные обвинения. Седокова дала показания следователям, однако подробности ее беседы с правоохранительными органами пока не разглашаются.

Яниса Тимму похоронили в Латвии, вместе с родными парня скорбила и первая жена баскетболиста, которая подарила ему сына.