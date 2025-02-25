Исполнительница хита "Матушка" удивила поклонников необычным хобби

Татьяна Куртукова любит путешествовать по деревням.



Певица Татьяна Куртукова, прославившаяся благодаря своему хиту "Матушка", недавно удивила своих фанатов необычным хобби. Она призналась, что коллекционирует народные костюмы. В одном из последних интервью артистка раскрыла секреты своего хобби и рассказала о том, как находит уникальные предметы.

Интерес Татьяны к старинной одежде зародился еще тогда, когда она начала изучать крестьянские наряды, отражающие повседневную жизнь и культурные особенности простого народа. Особенное внимание она уделяет поездкам в отдаленные деревни, где общается с местными жителями и ищет старинные вещи. Как признается сама певица, она часто стучит в двери домов в поисках настоящих раритетов, сохранивших дух истории.

Одним из самых ярких моментов стало посещение одного из сел Земетчинском районе. Здесь Татьяну ждало знакомство с женщиной, у которой оказался спрятан настоящий клад — древняя понева, шерстяная юбка, составленная из множества кусочков ткани с декоративным подолом. Поначалу бабушка утверждала, что никаких ценных вещей у нее не осталось, однако после разговора осознала важность просьбы гостьи и показала свою реликвию. По словам певицы, этот момент был особенно трогательным, ведь юбка оказалась в отличном состоянии.

Теперь эта находка занимает почетное место в коллекции Татьяны и используется ею в качестве аксессуара на выступлениях. Артистка бережно относится к каждой такой вещи, считая, что каждый элемент народного костюма несёт в себе частичку истории и культуры целого народа.

Таким образом, Татьяна Куртукова не только радует публику своим творчеством, но и активно поддерживает народные традиции, вдохновляя молодое поколение интересоваться и уважать культурное наследие страны.

