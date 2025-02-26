Лолита сделала громкое заявление после известия о конфликте с Киркоровым

Лолита Милявская сделала встречный шаг на пути примирения с Филиппом Киркоровым. Заявление певицы стало настоящей сенсацией в мире российского шоу-бизнеса.

Артистка, которая ранее открыто критиковала своего коллегу, теперь сменила гнев на милость. В начале месяца Милявская осудила Киркорова за его высказывания о скандальной "голой" вечеринке, на которой оба артиста присутствовали.

Лолита обвинила певца в попытках снять с себя ответственность, ссылаясь на его слова о том, что именно Настя Ивлеева виновата в сложившейся ситуации. Знаменитость не стеснялась в выражениях, заявляя, что Киркоров готов предать любого ради собственных интересов.

"Он был на вечеринке всего 2-3 часа, как и я. Мы все оказались в одной лодке. Для меня он стал символом предательства", — говорила Милявская.

Однако ситуация изменилась после того, как Киркоров признался Лолите в любви во время личного разговора с их общей знакомой Викторией Шеляговой. Филипп отметил, что несмотря на разногласия, он по-прежнему хорошо относится к Милявской и даже любит ее. Судя по всему, Лолита увидела видео с его словами и решила сделать шаг навстречу примирению.

"Я не умею долго злиться!", — написала певица в своем микроблоге.

Мем самым артистка дала понять, что конфликт исчерпан. Тем не менее, стоит отметить, что Киркоров все еще не помирился с Ивлеевой. Певец продолжает ожидать от нее публичных извинений за события, которые привели к напряженности между ними.