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Названа стоимость элегантного платья вышедшей в свет Асмус

Названа стоимость элегантного платья вышедшей в свет Асмус
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Кристина Асмус известна своими яркими ролями и неординарным стилем. Актрис привлекла внимание светской хроники выбором наряда для недавней кинопремьеры.

Актриса появилась в роскошном черном бархатном платье без лямок, которое великолепно подчеркивало ее стройную фигуру и утонченность. Как призналась сама Кристина, с годами она стала более внимательной к своему внешнему виду и выбору одежды для светских мероприятий.

На мероприятии артистка продемонстрировала не только элегантное платье, но и стильную укладку волос, а также естественный нюдовый макияж, который идеально дополнял ее образ.

"Наряжаться — не мешки ворочать", — отметила актриса в своем посте.

Кристина Асмус. Фото: соцсети

Звезда подчеркнула, что теперь уделяет больше времени выбору нарядов. Ранее ей было не так важно, как она выглядит, но с возрастом пришло осознание значимости деталей.

"Теперь я обращаю внимание на свет в кадре и тщательно выбираю платье для премьеры", — добавила она.

Стало известно, что этот эффектный наряд обошелся Асмус в 75 тысяч рублей. Подписчики актрисы в социальных сетях не скупились на комплименты. "Шикарное платье!", "Стрижка просто огонь!", "Очень красиво! Образ и платье — супер!", — писали они в комментариях.

Шоу-бизнес в Telegram

25 февраля 2025, 08:46
Кристина Асмус. Фото: соцсети
Телеграм-канал "Звездач"✓ Надежный источник

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