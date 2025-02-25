Названа стоимость элегантного платья вышедшей в свет Асмус

Кристина Асмус известна своими яркими ролями и неординарным стилем. Актрис привлекла внимание светской хроники выбором наряда для недавней кинопремьеры.

Актриса появилась в роскошном черном бархатном платье без лямок, которое великолепно подчеркивало ее стройную фигуру и утонченность. Как призналась сама Кристина, с годами она стала более внимательной к своему внешнему виду и выбору одежды для светских мероприятий.

На мероприятии артистка продемонстрировала не только элегантное платье, но и стильную укладку волос, а также естественный нюдовый макияж, который идеально дополнял ее образ.

"Наряжаться — не мешки ворочать", — отметила актриса в своем посте.

Звезда подчеркнула, что теперь уделяет больше времени выбору нарядов. Ранее ей было не так важно, как она выглядит, но с возрастом пришло осознание значимости деталей.

"Теперь я обращаю внимание на свет в кадре и тщательно выбираю платье для премьеры", — добавила она.

Стало известно, что этот эффектный наряд обошелся Асмус в 75 тысяч рублей. Подписчики актрисы в социальных сетях не скупились на комплименты. "Шикарное платье!", "Стрижка просто огонь!", "Очень красиво! Образ и платье — супер!", — писали они в комментариях.