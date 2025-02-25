Продюсер Дворцов раскрыл гонорары певицы Жасмин: Продолжает выступать по всей стране

Певица Жасмин завоевала популярность в начале 2000-х. Певица по сей день остается в центре внимания.

Несмотря на то, что в последние годы она реже появляется в медиаполе и выпускает новые песни, интерес к ее творчеству не угас. Журналисты выяснили, что происходит с карьерой артистки и каковы ее финансовые успехи.

Продюсер Сергей Дворцов, который работает с многими звездами российского шоу-бизнеса, заверил, что у Жасмин все в порядке. По его словам, певица активно гастролирует и получает заказы на частные мероприятия.

"У Жасмин все великолепно. Она продолжает выступать по всей стране, просто выбирает организаторов и форматы мероприятий", — отметил Дворцов. По его информации, артистку часто заказывают высокопоставленные лица — олигархи и меценаты.

Что касается финансовых аспектов, то гонорары Жасмин впечатляют: по словам продюсера, они начинаются от 2,5 миллионов рублей за одно выступление. Это говорит о том, что певица остается не только популярной, но и финансово успешной.

Дворцов предположил, что с учетом текущего положения дел, Жасмин может сохранить свою популярность еще на протяжении десяти лет. Эксперт считает, что для поддержания интереса публики ей стоит выпускать новые хиты и проводить сольные концерты.

Кроме того, продюсер отметил хорошую репутацию певицы в индустрии. Жасмин зарекомендовала себя как порядочная и щедрая артистка, что делает ее особенно ценным членом шоу-бизнеса. "Она одна из немногих приятных и искренних женщин на нашей эстраде", — подчеркнул Дворцов.