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Вторник 25 февраля

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Алсу взяла на себя вину за развод с Абрамовым: Вела себя неправильно

Алсу взяла на себя вину за развод с Абрамовым: Вела себя неправильно
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41-летняя певица Алсу открыто призналась в своей ответственности за развод с Яном Абрамовым.

В недавнем посте в социальных сетях артистка поделилась своими мыслями о распаде брака, а также о важности принятия собственных ошибок. Алсу подчеркнула, что каждый человек должен уметь отвечать за свои поступки и не перекладывать вину на окружающих.

В своем блоге певица отметила, что многие стремятся найти легкие решения для сложных проблем, избегая признания своих недостатков.

Алсу. Фото: Феликс Грозданов

"К сожалению, большинство людей ищут волшебную таблетку от всех трудностей, не желая брать на себя ответственность за свои действия и осознавать свои ошибки. Я, например, не собираюсь снимать с себя ответственность за то, что произошло в моем браке, и понимаю, где вела себя неправильно", — написала она.

Алсу добавила, что признание своих ошибок стало для нее важным шагом на пути к восстановлению. Певица отметила, что это позволило ей "подняться со дна" и начать новую жизнь. Знаменитость также поделилась, что долгое время работала с психологом, и это сильно помогло ей справиться с эмоциональными переживаниями после развода.

Ранее Алсу упоминала о том, что смогла отпустить обиды, связанные с предполагаемыми изменами Яна Абрамова. Это стало для артистки не только освобождением, но и возможностью взглянуть на ситуацию с другой стороны.

Шоу-бизнес в Telegram

25 февраля 2025, 12:40
Алсу. Фото: Феликс Грозданов
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Фоторепортаж

Дочь Алсу встретили овациями и криком

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