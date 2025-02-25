Алсу взяла на себя вину за развод с Абрамовым: Вела себя неправильно

41-летняя певица Алсу открыто призналась в своей ответственности за развод с Яном Абрамовым.

В недавнем посте в социальных сетях артистка поделилась своими мыслями о распаде брака, а также о важности принятия собственных ошибок. Алсу подчеркнула, что каждый человек должен уметь отвечать за свои поступки и не перекладывать вину на окружающих.

В своем блоге певица отметила, что многие стремятся найти легкие решения для сложных проблем, избегая признания своих недостатков.

"К сожалению, большинство людей ищут волшебную таблетку от всех трудностей, не желая брать на себя ответственность за свои действия и осознавать свои ошибки. Я, например, не собираюсь снимать с себя ответственность за то, что произошло в моем браке, и понимаю, где вела себя неправильно", — написала она.

Алсу добавила, что признание своих ошибок стало для нее важным шагом на пути к восстановлению. Певица отметила, что это позволило ей "подняться со дна" и начать новую жизнь. Знаменитость также поделилась, что долгое время работала с психологом, и это сильно помогло ей справиться с эмоциональными переживаниями после развода.

Ранее Алсу упоминала о том, что смогла отпустить обиды, связанные с предполагаемыми изменами Яна Абрамова. Это стало для артистки не только освобождением, но и возможностью взглянуть на ситуацию с другой стороны.