Актер Петров откровенно заговорил о своих главных конкурентах в кино

Саша Петров не так часто откровенно говорит о своих взглядах на жизнь и рассказывает о работе в кино. Недавно актер поделился размышлениями о киноиндустрии и своем месте в ней.

Артист подробно раскрыл свою теорию успеха и назвал своих главных соперников в индустрии. Среди прочих он выделил Юру Борисова, номинированного на "Оскар" за роль в фильме "Анора".

Актер, имеющий в своем активе более 70 фильмов, включая такие популярные проекты, как "Метод", "Притяжение", "Лед", "Гоголь" и "Стрельцов", в сентябре 2023 года объявил о том, что взял паузу в карьере. По его словам, это решение было вызвано усталостью от постоянной работы и желанием переосмыслить свои дальнейшие шаги.

Говоря о Юре Борисове, Саша Петров отметил, что успех актера не является случайным.

"Год назад это казалось чем-то недостижимым. Но в этой истории главное — сам Юра и его внутренний рост. Его глаза, глубина — это то, что он способен передать зрителям", — сказал Петров.

Кроме того, артист высоко оценил работу Борисова в фильме "Анора", подчеркнув, что тот достиг уровня мирового признания. Конкуренция в киноиндустрии для Петрова является важным стимулом для творчества.

Он искренне поддерживает своих коллег по цеху, среди которых значатся Ваня Янковский и Милош Бикович. "Между нами существует негласное соперничество, но на самом деле мы всегда рады успехам друг друга", — резюмировал актер.