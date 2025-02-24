Добровинский заявил, что Алсу совершила ошибку в отношениях с бывшим мужем

Алсу и Ян Абрамов встречаются теперь лишь в суде.

Звездный адвокат Александр Добровинский прокомментировал ситуацию с разделом имущества между певицей Алсу и предпринимателем Яном Абрамовым после последнего судебного слушания, которое состоялось 24 февраля. По словам Добровинского, дальнейшее развитие событий пройдет "совсем не мягко". СМИ передает высказывание известного юриста.

Добровинский подчеркнул, что, по его мнению, Алсу совершила ошибку, отказавшись от предложения Яна в размере 2,5 миллиарда рублей. Теперь ей придется столкнуться с куда менее приятными последствиями. Также адвокат признал, что взял контроль над процессом.

Стоит напомнить, что Алсу и Ян Абрамов развелись в августе прошлого года после 18 лет брака. Причиной развода, по слухам, стала неверность мужа финалистки "Евровидения-2000". У пары осталось трое детей, которые, как рассказывала в интервью звезда, все понимают и поддерживают ее. Кроме того, после развода певица стала вести светский образ жизни и чаще появляться на различного рода мероприятиях. Также Алсу приняла решение вплотную заняться карьерой, которую почти забросила во время брака с бизнесменом.

Ранее адвокат Добровинский прогнозировал, что судебные разбирательства по поводу раздела имущества затянутся не менее, чем на четыре года.