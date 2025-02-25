Горожанам пообещали солнечную погоду без осадков в Москве 25 февраля

Срочная операция: Самойлова оказалась в больнице Тесты Орлова резко ответила на обвинения Игры Сонник

Топ новостей недели

9 дней после смерти: отпевавший Стриженова священник сообщил родным о попадании актера в ад9 дней после смерти: отпевавший Стриженова священник сообщил родным о попадании актера в ад Врачи спасают переломавшего ребра 80-летнего Юрия АнтоноваВрачи спасают переломавшего ребра 80-летнего Юрия Антонова Вместе с Лепсом и SHAMAN: Первый канал покажет новую звезду большой страныВместе с Лепсом и SHAMAN: Первый канал покажет новую звезду большой страны Пригожин сделал официальное заявление о неожиданном для всех уходе Валерии Пригожин сделал официальное заявление о неожиданном для всех уходе Валерии

Лента новостей

Вторник 25 февраля

10:16Покинувшая Россию с женихом Бородина впервые показала будущую свекровь 10:02От 10 миллионов за концерт: названо имя заменившего Пугачеву на Рублевке артиста 09:00Горожанам пообещали солнечную погоду без осадков в Москве 25 февраля 08:46Названа стоимость элегантного платья вышедшей в свет Асмус 06:23Актер Петров откровенно заговорил о своих главных конкурентах в кино 03:16Меган Маркл вынуждена тайно обращаться к Кейт Миддлтон за помощью из-за череды неудач 00:39Продюсер Дворцов раскрыл гонорары певицы Жасмин: Продолжает выступать по всей стране 21:12Оставшаяся с детьми Пугачева не смогла сдержать эмоций, увидев видео Галкина 19:53Бывший муж многодетной Погребняк объявил о свадьбе 18:02Продюсер Матвиенко назвал идеального кандидата на "Интервидение" 17:25Инновационный финансовый инструмент от Freedom Bank 17:14Добровинский заявил, что Алсу совершила ошибку в отношениях с бывшим мужем 16:13Скандалившую Аллу Пугачеву выставили из израильского кафе 15:53Молодая невеста Лепса приняла важное решение 15:18Не похож на Абрамова: всплыла информация о мужчине мечты разведенной Алсу 14:01Сын Наташи Королевой увез жену-стриптизершу из России после сложной операции 13:31Тест: угадайте советский фильм о зиме по одному кадру 12:39Появились данные об отказе осужденному Ефремову в УДО из-за строгого нарушения 12:25Семейные тяжбы мешают: вопрос с местом захоронения Евгения Петросяна еще не решен 11:44Волочкова отказалась дарить 19-летней дочери квартиру после пышной свадьбы 10:36Памятника нет: что случилось с могилой Ширвиндта через год после похорон 10:08Бузова решительно объявила о своей готовности выйти замуж: Хоть сразу в загс 09:29Почти ровесник дочери: 78-летняя Светлана Тома рассказала про молодого мужа 08:5524 февраля москвичей порадует солнечная погода без осадков 08:45Выступление на шоу "Маска" вызвало у Киркорова сильные эмоции: Приятно вспомнить молодость 06:10Друг человека: 5 художественных книг о домашних питомцах 00:15Куда отдать ребенка летом: 5 оригинальных идей 16:41Слухи о скором разводе с Меган Маркл стали для принца Гарри настоящим ударом 14:17Тест: попробуйте разоблачить мифы в знаковых комедиях из СССР 13:46Зрителям советуют покупать билеты в театры и на концерты на проверенных ресурсах 12:14Срочная операция: Самойлова оказалась в больнице из-за внезапного инцидента 10:37Орлова резко ответила на обвинения в безответственном материнстве 06:29Водонаева обрушилась с жесткой критикой на коллег по цеху: Скучные и безликие 03:21Попавшаяся во время встречи с бывшим Бритни Спирс впала в ярость 00:19Актер Бикович раскрыл свой главный секрет при выборе удачного сценария 18:13Вместе с Лепсом и SHAMAN: Первый канал покажет новую звезду большой страны 16:45Кейт Миддлтон решительно отказалась от варварской традиции королевской семьи 14:33Известная ведущая сделала неожиданное заявление о Ефремове: История самого большого обмана 12:04Решетова пережила жуткую травлю из-за своей особенности: Оставило след на моей психике 10:33Тест: угадайте культовые советские фильмы по сцене на кухне 06:13Дочь Бена Аффлека прервала общение с Дженнифер Лопес 03:20Серьезно больной внук Пугачевой совсем отчаялся на чужбине 00:14Ким Кардашьян публично упрекнула мать в попытке затмить ее в важный день 19:55Николаев и Проскурякова принимают поздравления в связи с важным событием 18:32Борисова объснила поддержку Прилучного в их с Муцениеце споре из-за сына 17:15Пригожин сделал официальное заявление о неожиданном для всех уходе Валерии 16:52Самойлова и Джиган потратили внушительную сумму на торт для сына 15:39"Видел победителей и покруче": Миронов остался равнодушным к шумихе вокруг премии "Оскар" 11:57В Москве проводить экскурсии будут только квалифицированные гиды 11:37Дмитрий Певцов возвращается в "Ленком"
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Горожанам пообещали солнечную погоду без осадков в Москве 25 февраля

Горожанам пообещали солнечную погоду без осадков в Москве 25 февраля
135

25 февраля в Москве ожидается солнечная и сухая погода.

По информации синоптиков, небо будет преимущественно ясным с минимальным количеством облаков, что создаст отличные условия для прогулок на свежем воздухе. Температура воздуха в Москве в этот день колеблется в пределах минус 11 до минус 6 градусов, что вполне соответствует зимним стандартам.

В Подмосковье температура будет немного ниже — от минус 14 до минус 8 градусов. Ветер в этот день будет дуть с северо-западного направления со скоростью всего 1–2 метра в секунду, что делает его практически незаметным.

Атмосферное давление в середине дня достигнет отметки 753 миллиметра ртутного столба, а относительная влажность воздуха составит около 75 процентов. Эти показатели создадут комфортные условия для пребывания на улице, особенно в солнечную погоду.

Несмотря на то, что 25 февраля обещает быть ясным и солнечным, синоптики предупреждают, что не стоит спешить с ожиданием весны. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что март по-прежнему остается зимним месяцем, и резкого потепления ожидать не следует. В начале марта возможно небольшое повышение температуры на 2–3 градуса, однако это не приведет к быстрому таянию снега и окончанию зимнего сезона.



Шоу-бизнес в Telegram

25 февраля 2025, 09:00
Фото: Mos.ru
Метеоновости✓ Надежный источник

24 февраля москвичей порадует солнечная погода без осадков

24 февраля москвичей порадует солнечная погода без осадков
В понедельник столичный регион будет радовать жителей ясным небом и морозным воздухом. По прогнозам, максимальная температура в Москве составит от минус 11 до минус 7 градусов, а в Подмосковье температура будет колебаться от 13 до 10 градусов мороза.

Куда отдать ребенка летом: 5 оригинальных идей

Куда отдать ребенка летом: 5 оригинальных идей
Самое главное в летнем отдыхе – отдых от гаджетов, так считают многие родители и педагоги. Основатель детской актерской школы "Талантино" Анна Ханину не исключение. О том, куда отдать ребенка летом, она поделилась с нами. Летние лагеряСовременные лагеря – это кружки по интересам и новые знакомства.

Вместе с Лепсом и SHAMAN: Первый канал покажет новую звезду большой страны

Вместе с Лепсом и SHAMAN: Первый канал покажет новую звезду большой страны
Первый канал анонсировал концерт "Своих не бросаем", который покажут 23 февраля в 10 утра. На сцену выйдут популярные российские исполнители – SHAMAN, Григорий Лепс, Сергей Бобунец, группа "Рондо". Но ждет зрителей и новая звезда страны. Саша Круглова исполнит на этом концерте композицию "Своих не бросаем", появившись на одной сцене с Григорием Лепсом и SHAMAN.

Облачная погода без осадков ожидается в Москве

Облачная погода без осадков ожидается в Москве
На дорогах возможна гололедица. 21 февраля в столице России ожидается облачная погода, осадков не предвидится.

Осадки и облачная погода ожидают москвичей 20 февраля

Осадки и облачная погода ожидают москвичей 20 февраля
Гидрометцентр представил прогноз на четверг. Облачно с прояснениями и слабый снег обещают жителям московского региона в четверг, 20 февраля.

Выбор читателей

24/02ПндПочти ровесник дочери: 78-летняя Светлана Тома рассказала про молодого мужа 24/02ПндСемейные тяжбы мешают: вопрос с местом захоронения Евгения Петросяна еще не решен 23/02ВскСлухи о скором разводе с Меган Маркл стали для принца Гарри настоящим ударом 24/02ПндПамятника нет: что случилось с могилой Ширвиндта через год после похорон 24/02ПндСкандалившую Аллу Пугачеву выставили из израильского кафе 23/02ВскСрочная операция: Самойлова оказалась в больнице из-за внезапного инцидента