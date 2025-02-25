Горожанам пообещали солнечную погоду без осадков в Москве 25 февраля

25 февраля в Москве ожидается солнечная и сухая погода.

По информации синоптиков, небо будет преимущественно ясным с минимальным количеством облаков, что создаст отличные условия для прогулок на свежем воздухе. Температура воздуха в Москве в этот день колеблется в пределах минус 11 до минус 6 градусов, что вполне соответствует зимним стандартам.

В Подмосковье температура будет немного ниже — от минус 14 до минус 8 градусов. Ветер в этот день будет дуть с северо-западного направления со скоростью всего 1–2 метра в секунду, что делает его практически незаметным.

Атмосферное давление в середине дня достигнет отметки 753 миллиметра ртутного столба, а относительная влажность воздуха составит около 75 процентов. Эти показатели создадут комфортные условия для пребывания на улице, особенно в солнечную погоду.

Несмотря на то, что 25 февраля обещает быть ясным и солнечным, синоптики предупреждают, что не стоит спешить с ожиданием весны. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что март по-прежнему остается зимним месяцем, и резкого потепления ожидать не следует. В начале марта возможно небольшое повышение температуры на 2–3 градуса, однако это не приведет к быстрому таянию снега и окончанию зимнего сезона.







