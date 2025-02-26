Борисов познакомил звезду фильма "Анора" с русскими традициями во время съемок

Во время съемок фильма "Анора" актриса Майки Мэдисон познакомилась с русскими традициями Масленицы. В этом ей помогли актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн.

В эфире шоу Сета Майерса 25-летняя звезда поделилась своими впечатлениями от этого необычного опыта, который стал для нее настоящим открытием. Утром съемочного дня Борисов и Эйдельштейн приготовили традиционные блины, и Майки с радостью принялась их пробовать.

Это было лишь началом ее знакомства с русскими обычаями. После завтрака Юра предложил отправиться в лес для проведения обряда сжигания чучела, что является неотъемлемой частью празднования Масленицы. Для Мэдисон это предложение стало неожиданным, но она решила довериться своим коллегам и принять участие в ритуале.

Вместе они изготовили чучело из веток и нарядили его в одежду Юры, а затем сожгли. Этот момент вызвал у актрисы множество эмоций и остался в памяти как одно из самых ярких событий на съемках, сообщает женский журнал "Клео.ру".

Ведущий шоу пошутил о том, что, возможно, Борисов просто выдумал этот ритуал. Тем не менее, в эфире были показаны кадры, на которых актеры действительно проводят обряд в лесу. Актриса с улыбкой призналась, что до сих пор не проверяла, насколько этот обычай аутентичен, но сам процесс оставил у нее только положительные впечатления.

Фильм "Анора", в котором сыграли Мэдисон, Борисов и Эйдельштейн, стал одним из главных претендентов на премию "Оскар". Картина номинирована сразу в нескольких категориях, включая "Лучший фильм" и "Лучшая женская роль". Борисов стал первым российским актером, который получил такую номинацию, что вызвало широкий общественный резонанс.