Иосифа Пригожина обвинили в чрезмерной показушности

Иосиф Пригожин остроумно ответил на гнев поклонников.

Иосиф Пригожин недавно обратился к своим подписчикам в социальных сетях с довольно неожиданной просьбой: он попросил их совета касательно выбора нового автомобиля. Казалось бы, такая просьба могла бы вызвать интерес и даже одобрение среди его аудитории, однако вместо этого она вызвала бурю негодования и критики. Пользователи сети начали обвинять продюсера в чрезмерной показушности и отсутствии скромности, считая, что такой вопрос совершенно неуместен в условиях текущей экономической ситуации в стране.

Многие комментарии под постом были полны сарказма и насмешек. Один из подписчиков даже оставил едкий комментарий: "Вот уж действительно непростая задача. Мы бы рады иметь такие заботы".

На эту критику Иосиф Пригожин ответил весьма остроумно и с долей самоиронии. Он подчеркнул, что далеко не каждому человеку удается справиться с теми трудностями, которые выпадают на долю успешных людей.

Ранее Иосиф Пригожин заявил о завершении карьеры его жены. Валерия вскоре во второй раз станет бабушкой, поэтому у нее остается все меньше времени на работу. Кроме того, она уже не видит особой необходимости в гастролях и постоянных выступлениях. В апреле выйдет ее последний альбом, на нем она и поставит точку.

