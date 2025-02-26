"Полное отупение": Шукшина возмущена устроенным на телевидении пляскам на костях

В Дзержинске Нижегородской области завершился Третий открытый кинофестиваль отечественного кино "Черноречье Фест". Председателем жюри полнометражного конкурса была Мария Шукшина, известная своей принципиальностью

Актриса призналась, что все, происходящее сегодня в искусстве, ее удручает. "Первая задача искусства – совершенствовать человека, а не развлекать его до посинения, до полного отупения, бесконечно, – вздыхает Мария. – И большую роль, конечно, в этом сыграло телевидение с их бесконечными плясками на костях".

По ее мнению, кино сегодня тоже потеряно. "Только ленивый не паразитирует на советской классике, – сожалеет Мария Шукшина. – Бесконечные ремейки старых шедевров – это просто катастрофа (в прошлом году в своих социальных сетях она раскритиковала ремейк "Иронии судьбы", назвав его результатом "отсутствия идей в шоу-бизнесе" и "приступом безвкусия" – Ред.). А еще горько, что на экране нет людей, которым хотелось бы подражать и по пути которых хотелось бы идти. Ну не блогерам же подражать, и не мажорам!"

Для Марии Шукшиной здесь являются примером 30-е годы прошлого века, когда на государственном уровне было решено отказаться от взгляда на кино как на развлекательную индустрию. Поэтому в ту пору и появились такие героические ленты, как "Чапаев", "Александр Невский", "Минин и Пожарский", "Член правительства". "В этих фильмах проявлялось величие нации и ее национальные герои, коренные черты национального характера, которые потом помогла одержать великую Победу", – рассуждает Шукшина. И сегодня, по ее мнению, потребность в национальных героях снова велика.