Названо имя заменившего Пугачеву артиста Тесты Бородина впервые показала будущую свекровь Игры Сонник

Топ новостей недели

9 дней после смерти: отпевавший Стриженова священник сообщил родным о попадании актера в ад9 дней после смерти: отпевавший Стриженова священник сообщил родным о попадании актера в ад Врачи спасают переломавшего ребра 80-летнего Юрия АнтоноваВрачи спасают переломавшего ребра 80-летнего Юрия Антонова Вместе с Лепсом и SHAMAN: Первый канал покажет новую звезду большой страныВместе с Лепсом и SHAMAN: Первый канал покажет новую звезду большой страны Пригожин сделал официальное заявление о неожиданном для всех уходе Валерии Пригожин сделал официальное заявление о неожиданном для всех уходе Валерии

Лента новостей

Среда 26 февраля

11:01Аттестация водителей сделает поездки на такси комфортнее и безопаснее 10:09Лолита сделала громкое заявление после известия о конфликте с Киркоровым 09:57"Полное отупение": Шукшина возмущена устроенным на телевидении пляскам на костях 09:0926 февраля в Москве ожидается облачная погода с прояснениями 08:55Седокова столкнулась с серьезной потерей после смерти Тиммы: Тяжелый эпизод 06:37Прилучный и Брутян опешили от увиденного во время отпуска: Это просто жесть 03:44Киркоров крайне неожиданно ответил Лолите на резкие обвинения в предательстве 00:29Женатый избранник оставил Семенович без предложения руки и сердца 20:43Иосифа Пригожина обвинили в чрезмерной показушности 19:45Ольга Зарубина призналась, сколько тратит ежемесячно 19:04В Москве становится все больше аттестованных водителей такси 18:48"Я умолял, стоя на коленях": Дмитрий Шепелев впервые высказался о родителях Жанны Фриске 17:47Исполнительница хита "Матушка" удивила поклонников необычным хобби 17:16В Сети всплыл снимок идеального мужчины Алсу: фигура как у Брэда Питта 16:46Отец скончавшегося Галкина не смог посетить его могилу 14:03Тест: угадайте любимые советски фильмы по кадру с блинами 13:27Сухие листья и выгоревший венок: могила Броневого представляет собой печальное зрелище 12:40Алсу взяла на себя вину за развод с Абрамовым: Вела себя неправильно 12:08Скончалась известная во всем мире исполнительница множества хитов 11:27Оказавшаяся на кушетке под капельницей Бузова вызвала тревогу 10:16Покинувшая Россию с женихом Бородина впервые показала будущую свекровь 10:02От 10 миллионов за концерт: названо имя заменившего Пугачеву на Рублевке артиста 09:00Горожанам пообещали солнечную погоду без осадков в Москве 25 февраля 08:46Названа стоимость элегантного платья вышедшей в свет Асмус 06:23Актер Петров откровенно заговорил о своих главных конкурентах в кино 03:16Меган Маркл вынуждена тайно обращаться к Кейт Миддлтон за помощью из-за череды неудач 00:39Продюсер Дворцов раскрыл гонорары певицы Жасмин: Продолжает выступать по всей стране 21:12Оставшаяся с детьми Пугачева не смогла сдержать эмоций, увидев видео Галкина 19:53Бывший муж многодетной Погребняк объявил о свадьбе 18:02Продюсер Матвиенко назвал идеального кандидата на "Интервидение" 17:25Инновационный финансовый инструмент от Freedom Bank 17:14Добровинский заявил, что Алсу совершила ошибку в отношениях с бывшим мужем 16:13Скандалившую Аллу Пугачеву выставили из израильского кафе 15:53Молодая невеста Лепса приняла важное решение 15:18Не похож на Абрамова: всплыла информация о мужчине мечты разведенной Алсу 14:01Сын Наташи Королевой увез жену-стриптизершу из России после сложной операции 13:31Тест: угадайте советский фильм о зиме по одному кадру 12:39Появились данные об отказе осужденному Ефремову в УДО из-за строгого нарушения 12:25Семейные тяжбы мешают: вопрос с местом захоронения Евгения Петросяна еще не решен 11:44Волочкова отказалась дарить 19-летней дочери квартиру после пышной свадьбы 10:36Памятника нет: что случилось с могилой Ширвиндта через год после похорон 10:08Бузова решительно объявила о своей готовности выйти замуж: Хоть сразу в загс 09:29Почти ровесник дочери: 78-летняя Светлана Тома рассказала про молодого мужа 08:5524 февраля москвичей порадует солнечная погода без осадков 08:45Выступление на шоу "Маска" вызвало у Киркорова сильные эмоции: Приятно вспомнить молодость 06:10Друг человека: 5 художественных книг о домашних питомцах 00:15Куда отдать ребенка летом: 5 оригинальных идей 16:41Слухи о скором разводе с Меган Маркл стали для принца Гарри настоящим ударом 14:17Тест: попробуйте разоблачить мифы в знаковых комедиях из СССР 13:46Зрителям советуют покупать билеты в театры и на концерты на проверенных ресурсах
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

"Полное отупение": Шукшина возмущена устроенным на телевидении пляскам на костях

"Полное отупение": Шукшина возмущена устроенным на телевидении пляскам на костях
405

В Дзержинске Нижегородской области завершился Третий открытый кинофестиваль отечественного кино "Черноречье Фест". Председателем жюри полнометражного конкурса была Мария Шукшина, известная своей принципиальностью

Актриса призналась, что все, происходящее сегодня в искусстве, ее удручает. "Первая задача искусства – совершенствовать человека, а не развлекать его до посинения, до полного отупения, бесконечно, – вздыхает Мария. – И большую роль, конечно, в этом сыграло телевидение с их бесконечными плясками на костях".

По ее мнению, кино сегодня тоже потеряно. "Только ленивый не паразитирует на советской классике, – сожалеет Мария Шукшина. – Бесконечные ремейки старых шедевров – это просто катастрофа (в прошлом году в своих социальных сетях она раскритиковала ремейк "Иронии судьбы", назвав его результатом "отсутствия идей в шоу-бизнесе" и "приступом безвкусия" – Ред.). А еще горько, что на экране нет людей, которым хотелось бы подражать и по пути которых хотелось бы идти. Ну не блогерам же подражать, и не мажорам!"

Для Марии Шукшиной здесь являются примером 30-е годы прошлого века, когда на государственном уровне было решено отказаться от взгляда на кино как на развлекательную индустрию. Поэтому в ту пору и появились такие героические ленты, как "Чапаев", "Александр Невский", "Минин и Пожарский", "Член правительства". "В этих фильмах проявлялось величие нации и ее национальные герои, коренные черты национального характера, которые потом помогла одержать великую Победу", – рассуждает Шукшина. И сегодня, по ее мнению, потребность в национальных героях снова велика.

Шоу-бизнес в Telegram

26 февраля 2025, 09:57
Фото: пресс-служба
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Мария Шукшина вывела в свет красавца-сына

Сергей Светлаков и Иван Ургант.
Ведущий Дмитрий Дибров.
Актриса Катерина Шпица.
Аркадий Укупник с семьей.
Актриса Татьяна Догилева с дочкой Екатериной.
Актер Кирилл Плетнев с подругой.
Не один на премьеру пришел и актер Александр Робак.
Актриса Алена Чехова.
Видеоблоггер Саша Спилберг.
Актер Александр Головин посетил кинотеатр в компании приятеля - Александра Домогарова.
Актриса Анна Хилькевич.
Игоря Жижикина сопровождала таинственная брюнетка.
Мария Шукшина с сыном Макаром.

По теме

Мария Шукшина отмечает 57-летие: вспоминаем интересные факты из истории ее семьи
Мария Васильевна Шукшина

Мария Васильевна Шукшина телеведущая и актриса

Лолита сделала громкое заявление после известия о конфликте с Киркоровым

Лолита сделала громкое заявление после известия о конфликте с Киркоровым
Лолита Милявская сделала встречный шаг на пути примирения с Филиппом Киркоровым. Заявление певицы стало настоящей сенсацией в мире российского шоу-бизнеса. Артистка, которая ранее открыто критиковала своего коллегу, теперь сменила гнев на милость.

Седокова столкнулась с серьезной потерей после смерти Тиммы: Тяжелый эпизод

Седокова столкнулась с серьезной потерей после смерти Тиммы: Тяжелый эпизод
Анна Седокова снова столкнулась с трудностями. Потеря важного в ее жизни человека стала для певицы настоящим испытанием. После трагической утраты Яниса Тиммы артистка попыталась вернуться к привычной жизни и концертной деятельности.

Прилучный и Брутян опешили от увиденного во время отпуска: Это просто жесть

Прилучный и Брутян опешили от увиденного во время отпуска: Это просто жесть
Павел Прилучный вместе с женой и сыновьями оказался в настоящем "снежном плену" в Сочи. В конце февраля курортный город столкнулся с необычайными погодными условиями: за один день выпало столько снега, сколько обычно выпадает за целый год.

Киркоров крайне неожиданно ответил Лолите на резкие обвинения в предательстве

Киркоров крайне неожиданно ответил Лолите на резкие обвинения в предательстве
Филипп Киркоров сделал неожиданное признание. Поп-король откликнулся на слова Лолиты Милявской, которая ранее назвала его предателем. Несмотря на ее резкие высказывания певицы, Киркоров заявил, что не держит на нее зла и даже продолжает любить ее.

Женатый избранник оставил Семенович без предложения руки и сердца

Женатый избранник оставил Семенович без предложения руки и сердца
Накануне помолвки Анна Семенович раскрыла детали о материальном положении своего избранника. Последнее время певица активно готовится к важным переменам — свадьбе и, возможно, рождению детей.

Выбор читателей

24/02ПндОставшаяся с детьми Пугачева не смогла сдержать эмоций, увидев видео Галкина 24/02ПндСемейные тяжбы мешают: вопрос с местом захоронения Евгения Петросяна еще не решен 25/02ВтрОт 10 миллионов за концерт: названо имя заменившего Пугачеву на Рублевке артиста 25/02Втр"Я умолял, стоя на коленях": Дмитрий Шепелев впервые высказался о родителях Жанны Фриске 24/02ПндСкандалившую Аллу Пугачеву выставили из израильского кафе 24/02ПндДобровинский заявил, что Алсу совершила ошибку в отношениях с бывшим мужем