Стало известно о выходке Семенович в разгаре выступления на сцене: Отпихивала мою жену

Алексей Чумаков поделился забавным воспоминанием о певице Анне Семенович.

Это произошло после того, как на сцене шоу "Один в один" юмористка Надежда Ангарская воссоздала образ экс-солистки "Блестящих". Это выступление произвело на мужа Юлии Ковальчук сильное впечатление, особенно после предыдущей пародии на Надежду Бабкину, которая не вызвала у судьи особого восторга.

На этот раз, однако, Чумаков был в полном восторге от исполнения Ангарской. Надежда действительно смогла передать харизму и яркость Семенович. Сходство между ними стало заметным благодаря пышным формам и тщательно подобранному образу: белокурые локоны и стильный макияж добавили завершенности её перевоплощению. Чумаков не мог не отметить, как талантливо Ангарская справилась с задачей, и даже вспомнил о забавном эпизоде с самой Семенович.

"Она на сцене так активно крутила бедрами, что буквально отпихивала Юлию Ковальчук", — рассказал Алексей.

Он описал, как его супруга "улетала" от мощных движений Семенович, а потом возвращалась на сцену "в пыли". Новый номер Ангарской, по мнению Чумакова, был филигранным и одним из лучших среди выступлений юмористки.

К слову, 26 февраля Алексей и Юлия отмечают 17-летие своей свадьбы. В этот особенный день певица трогательно поздравила мужа в социальных сетях.