Не похож на Абрамова: всплыла информация о мужчине мечты разведенной Алсу

В прессе появилась любопытная информация о том, как певица Алсу описала своего идеального мужчину.

В архиве был найден "фоторобот", составленный артисткой. Коллаж стал настоящим открытием для поклонников.

Алсу представила своего мечтательного партнера с фигурой знаменитого Брэда Питта и глазами Николаса Кейджа. По словам певицы, овал лица, форма носа и уши должны напоминать актера Киану Ривза, что добавило к образу нотку загадочности и харизмы.

Кроме того, стиль одежды, который Ривз превратил в канон в фильме "Матрица", также пришелся по душе Алсу. Певица также отметила, что ей нравятся волосы и губы актера Мэта Леблана, известного по сериалу "Друзья". Примечательно, что певица предпочитает смуглый тон кожи и темные волосы — это подчеркивает ее индивидуальные эстетические предпочтения. При этом "фоторобот мужчины мечты Алсу" совсем не похож на бывшего мужа знаменитости.

После развода с бизнесменом Яном Абрамовым интерес к личной жизни Алсу возрос как у прессы, так и среди поклонников. Журналисты активно задавали артистке вопросы о том, каким же должен быть ее идеальный партнер. В ответ на это певица подчеркивала, что для нее важнее не возраст или внешность, а внутренние качества человека. Алсу ищет в своем избраннике тепло, интеллект и чувство юмора.