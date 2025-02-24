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Понедельник 24 февраля

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Тест: угадайте советский фильм о зиме по одному кадру

Тест: угадайте советский фильм о зиме по одному кадру
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Зима в советском кино была особенным временем, которое умело использовали для создания ярких и запоминающихся сцен. Пейзажи, покрытые снегом, добавляли атмосферу волшебства и романтики, а также служили фоном для глубоких человеческих историй.

Сможете ли вы угадать, к каким фильмам относятся эти зимние кадры? Задание не из легких, но настоящие ценители советского кино обязательно справятся с ним.

1. Из какого фильма этот кадр?

А) "Снегурочку вызывали?"

Б) "Мороз, красный нос"

В) "Приходи на меня посмотреть"

2. Узнаете картину?

А) "Новогоднее похищение"

Б) "Самогонщики"

В) Джентльмены удачи"

3. Где вы могли видеть этого персонажа?

А) "Девчата"

Б) "Берегись автомобиля"

В) "Карнавал"

4. Откуда этот кадр?

А) "Чук и Гек"

Б) "Сказки русского леса"

В) "Операция Ы и другие приключения Шурика"

5. Назовете фильм?

А) "Вечера на хуторе близ Диканьки"

Б) "Новогодние приключения Маши и Вити"

В) "Морозко"

Правильные ответы:

1. — В) "Приходи на меня посмотреть"

2. — Б) "Самогонщики"

3. — А) "Девчата"

4. — В) "Операция Ы и другие приключения Шурика"

5. — А) "Вечера на хуторе близ Диканьки"

Шоу-бизнес в Telegram

24 февраля 2025, 13:31
Фото: Freepik
Дни.ру✓ Надежный источник

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