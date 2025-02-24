Тест: угадайте советский фильм о зиме по одному кадру

Сможете ли вы угадать, к каким фильмам относятся эти зимние кадры? Задание не из легких, но настоящие ценители советского кино обязательно справятся с ним.
1. Из какого фильма этот кадр?
А) "Снегурочку вызывали?"
Б) "Мороз, красный нос"
В) "Приходи на меня посмотреть"
2. Узнаете картину?
А) "Новогоднее похищение"
Б) "Самогонщики"
В) Джентльмены удачи"
3. Где вы могли видеть этого персонажа?
А) "Девчата"
Б) "Берегись автомобиля"
В) "Карнавал"
4. Откуда этот кадр?
А) "Чук и Гек"
Б) "Сказки русского леса"
В) "Операция Ы и другие приключения Шурика"
5. Назовете фильм?
А) "Вечера на хуторе близ Диканьки"
Б) "Новогодние приключения Маши и Вити"
В) "Морозко"
Правильные ответы:
1. — В) "Приходи на меня посмотреть"
2. — Б) "Самогонщики"
3. — А) "Девчата"
4. — В) "Операция Ы и другие приключения Шурика"
5. — А) "Вечера на хуторе близ Диканьки"