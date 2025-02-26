Стас Костюшкин является одним из ведущих шоу "Маска".

Известный исполнитель Стас Костюшкин вернулся в Россию, оставив свою семью за рубежом. Эту новость сообщила его жена через соцсети. Как уточнила супруга артиста, возвращение в Москву связано со съемками популярного проекта "Маска". По ее словам, шоу не могло обойтись без участия Костюшкина, однако продюсеры позволили ему пропустить один выпуск, чтобы немного отдохнуть.В это время его замещал бывший коллега по группе "Чай вдвоем" Денис Клявер. Юлия же с мальчишками осталась на море, чтобы еще немного понежиться на солнце.

"Как говорится: "Осталось три платья и домой", — пошутила Юлия Костюшкина в блоге.

Брак Юлии и Стаса является примером среди звезд шоу-бизнеса. У пары двое детей: старший сын Богдан, которому уже исполнилось 18 лет, и младший Мирон, недавно отметивший девятый день рождения.

Знакомство Костюшкиных произошло с помощью их общего знакомого. Юлия стала одной из претенденток на прослушивание в группу "Чай вдвоем", где Костюшкин тогда работал. В 2004 году между ними пробежала искра и начался роман, а спустя два года, состоялась свадьба. Для исполнителя это уже третий брак.

Кроме общих детей, у Костюшкина также есть взрослый сын от предыдущего союза. Артист покинул первую семью, когда ребенку едва исполнился год. Однако, несмотря на расставание, Костюшкин стремился поддерживать связь с сыном и помогал материально.

