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Вторник 25 февраля

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Женатый избранник оставил Семенович без предложения руки и сердца

Женатый избранник оставил Семенович без предложения руки и сердца
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Накануне помолвки Анна Семенович раскрыла детали о материальном положении своего избранника.

Последнее время певица активно готовится к важным переменам — свадьбе и, возможно, рождению детей. Летом прошлого года артистка впервые представила публике своего возлюбленного, и с тех пор их отношения только крепнут.

Анна поделилась своими планами относительно предстоящей церемонии. Она отметила, что не стремится к масштабным торжествам, предпочитая более интимную обстановку.

"Я не тот человек, который хочет устраивать свадьбу на тысячу человек. Мне важнее провести этот день в кругу самых близких людей, с которыми я действительно дружу и люблю", — призналась Семенович.

Анна Семенович и Денис Шреер. Фото: соцсети

Певица также выразила недовольство по поводу того, как часто молодожены устают от внимания гостей на больших свадьбах. "Свадьба превращается в обязаловку, а не в праздник", — добавила она.

Несмотря на то, что предложение руки и сердца от Дениса еще не поступило, Анна уверена, что это произойдет после завершения его развода с бывшей женой. Она считает, что как только этот процесс завершится, Денис незамедлительно проявит инициативу.

При этом певица не сомневается в финансовых возможностях своего партнера. "Денис зарабатывает намного больше, чем я. Он балует меня дорогими подарками и возит на лучшие курорты", — рассказала звезда.

Семенович подчеркнула, что ее избранник уже достиг значительного финансового успеха в своем возрасте, что позволяет им жить комфортно и обеспеченно. "Я более чем довольна его благосостоянием", — добавила певица.

Ранее сообщалось, что в личной жизни Дениса Шреера были свои сложности. На момент знакомства с Семенович она все еще оставался официально женатым.

Шоу-бизнес в Telegram

26 февраля 2025, 00:29
Анна Семенович. Кадр: YouTube-канал "Эмпатия Манучи"
Леди Mail✓ Надежный источник

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