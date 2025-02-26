26 февраля в Москве ожидается облачная погода с прояснениями

Синоптики прогнозируют, что максимальная температура воздуха в столичном регионе составит от минус 2 до минус 6 градусов Цельсия.

Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 1-2 метра в секунду, что создаст ощущение легкого холода. Атмосферное давление в середине дня достигнет 754 миллиметров ртутного столба, а относительная влажность воздуха останется на уровне около 68 процентов.

По словам синоптика Александра Ильина, на этой неделе в Москве стоит ожидать преимущественно сухую и солнечную погоду. Он также отметил, что уже скоро можно ждать устойчивого потепления, которое должно улучшить погодные условия в регионе. Специалист подчеркнул, что несмотря на текущие холодные температуры, в ближайшие дни есть вероятность улучшения.

Однако стоит отметить, что в Московской области сохраняется "оранжевый" уровень метеорологической опасности. Это предупреждение связано с маловодьем на Москве-реке и будет действовать до 28 февраля.

Эксперты пояснили, что "оранжевый" уровень — это предпоследний в шкале предупреждений и сигнализирует о возможных опасных метеорологических явлениях, которые могут привести к стихийным бедствиям и причинению ущерба. Причиной введения данного предупреждения стало начало опасного гидрологического явления — снижение уровня воды ниже критической отметки "низкая межень" в районе Коломны.