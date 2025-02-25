Ольга Зарубина призналась, сколько тратит ежемесячно

Певица рассказала, как сложно прожить на одну пенсию в Москве.

В недавнем интервью известная российская певица Ольга Зарубина, широко известная благодаря своему популярному хиту "На теплоходе музыка играет", рассказала о своих финансовых тратах в столице. По словам артистки, для поддержания комфортного уровня жизни в Москве ей требуется не менее 50 тысяч рублей ежемесячно. Ольга акцентировала внимание на том, что она ведет достаточно скромный образ жизни и не склонна к излишним растратам, предпочитая тратить деньги лишь на самое необходимое.

Основная статья расходов певицы — это продукты питания, поскольку она редко обновляет гардероб и практически не посещает заведения общественного питания. Несмотря на свою популярность, Ольга предпочитает экономить и довольствоваться тем, что действительно важно для повседневной жизни.

Также певица раскрыла размер своей арендной платы за жилье, который составляет примерно шесть тысяч рублей в месяц. Небольшие размеры квартиры позволяют ей сэкономить на коммунальных услугах, что делает общую сумму расходов относительно невысокой. Помимо аренды, около пяти тысяч рублей Ольга выделяет на покупку витаминов, считая их важными для поддержания здоровья.

Кроме того, Зарубина подчеркнула, что одной пенсии ей недостаточно для покрытия всех нужд, особенно учитывая высокие цены в Москве. Поэтому она активно продолжает свою творческую карьеру, выступая на концертах и участвуя в различных съемках. Концертная деятельность приносит ей не только дополнительный доход, но и радость от взаимодействия с поклонниками, что является важным аспектом ее работы.

Таким образом, Ольга Зарубина демонстрирует пример разумного подхода к личным финансам, сочетающего экономию с активным участием в профессиональной деятельности.