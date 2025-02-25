В Сети всплыл снимок идеального мужчины Алсу: фигура как у Брэда Питта

Недавно Алсу также поделилась фотографией с Энрике Иглесиасом, сопроводив ее подписью "завидуйте молча".

Артистка поделилась своим представлением об "идеальном мужчине", который сочетает черты различных знаменитостей. Архивный снимок всплыл в Сети благодаря одному из телеграм-каналов.

Так, волосы и губы ее воображаемого избранника принадлежат актеру Мэтту Леблану, а глаза и брови — Николасу Кейджу. Овал лица, нос и уши она приписывает Киану Ривзу, тогда как фигура "идеального мужчины" как у Брэда Питта. Кроме того, певица уточнила, что стиль одежды ее идеалу достался от персонажа Киану Ривза в культовом фильме "Матрица".

Напомним, Алсу находится в разводе. Их брак с Яном Абрамовым распался после 18 лет жизни. По слухам, виной тому стал адюльтер со стороны супруга. Пользователи интернета даже обвинили в этом модель и бывшую подругу рэпера Тимати Анастасию Решетникову. Впрочем, Алсу эту информацию не опровергла, но и не подтвердила.

В настоящий момент бывшие супруги делят совместно нажитое имущество. По словам адвоката Яна Абрамова, судебное разбирательство по этому вопросу продлится еще долго. Однако он добавил, что теперь они с его клиентом начнут действовать совсем "не мягко" по отношению к певице.