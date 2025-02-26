Прохор Шаляпин признался, что дарит возлюбленным свои голые портреты

Прохор Шаляпин был трижды женат.

Певец Прохор Шаляпин в интервью журналистам сообщил, любит дарить своим возлюбленным собственные портреты в голом виде. Артист уверен, что лучший подарок для избранниц – это он сам.

Шаляпин добавил, что любит удивлять своих избранниц необычными сюрпризами: помимо традиционных цветов, он часто делает оригинальные подарки. Например, исполнитель рассказал, что это могут быть персонажи из мультфильмов, глядя на которые, девушки будут вспоминать Шаляпина.

Однако конкретные имена тех, кому он планирует сделать сюрпризы на 8 марта, Шаляпин разглашать не стал. При этом музыкант отметил, что некоторые женщины также поздравляют его с Международным женским днем.

Напомним, Шаляпин уже три раза состоял в официальном браке. Первый раз он женился в возрасте 18 лет на женщине, которая была старше его вдвое. После этого его женой стала бизнес-леди Лариса Копенкина, однако отношения с ней не одобряла мать исполнителя. Третьей супругой певца стала Татьяна-Клаудия Дэвис, скончавшаяся в сентябре 2021 года.

В январе 2025 года Шаляпин заявил, что открыт для новых отношений. По его словам, богатство потенциальной супруги не имеет значения — главное для него искренние чувства. Однако ранее Прохор заявлял, что для отношений предпочитает женщин постарше. По словам знаменитости, именно с ними он может построить гармоничный союз.

