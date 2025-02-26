Седокова столкнулась с серьезной потерей после смерти Тиммы: Тяжелый эпизод

Анна Седокова снова столкнулась с трудностями. Потеря важного в ее жизни человека стала для певицы настоящим испытанием.

После трагической утраты Яниса Тиммы артистка попыталась вернуться к привычной жизни и концертной деятельности. Однако, как оказалось, испытания продолжились.

Недавно стало известно, что пиар-директор Анны приняла решение уйти из команды. Анна Чернавских была не просто сотрудником — она играла ключевую роль в жизни Седоковой, поддерживая ее в трудные времена. После смерти Яниса, Седокова, переживая горе, перенесла на плечи Чернавских множество обязанностей.

В частности, именно пиар-директору пришлось справляться с организацией дел и даже участвовать в опознании в морге. Такие переживания и стресс не могли не отразиться на состоянии здоровья и психоэмоциональном фоне Чернавских.

"Тяжелый эпизод", — прокомментировали ситуацию в телеграм-канале "Светские крошки LIVE".

Когда Седокова немного пришла в себя и решила продолжить свою карьеру, она обнаружила, что рядом с ней больше не осталось той поддержки, на которую она рассчитывала. Увольнение Чернавских стало для нее еще одной каплей в море испытаний, которые выпали на ее долю.