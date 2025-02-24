Сын Наташи Королевой увез жену-стриптизершу из России после сложной операции

Сын известной певицы Наташи Королевой и танцора Сергея Глушко отправился в отпуск в Объединенные Арабские Эмираты вместе с женой и матерью.

Эта поездка стала особенно значимой для семьи, поскольку недавно супруга-стриптизерша Архипа перенесла сложную операцию по исправлению прикуса. Хирургическое вмешательство потребовало значительных усилий со стороны врачей: им пришлось не только исправить положение челюстных костей, но и провести их резекцию.

Реабилитация после такой операции может занять длительное время, однако, судя по последним публикациям в социальных сетях, Мелисса уже почти полностью восстановилась. Архип поделился с подписчиками кадрами из отдыха, на которых его жена, хоть и не улыбалась, все же выглядела довольно хорошо. На своей странице в соцсетях Мелисса также опубликовала фотографии, на которых прикрывала часть лица платком.

Напомним, что Архип и Мелисса связали свои судьбы в 2024 году, выбрав день своей свадьбы в качестве годовщины для своей любви. Родители Архипа сначала не одобряли выбор сына, особенно из-за того, что Мелисса занималась стриптизом. Однако со временем они приняли ее как часть семьи.

Ранее сообщалось, что Наташа Королева не смогла присутствовать на праздновании 79-летия своей матери. Людмила Порывай уже много лет живет в США.