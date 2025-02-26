Детище Тарасова с треском провалилось после категорического отказа Бузовой

Проект Дмитрия Тарасова с треском провалился. Детище спортсмена несколько лет назад было запущено в рамках футбольной медийной лиги.

Совместно с рэпером T-killah футболист создал команду, которая обещала стать интересным явлением на спортивной арене. Однако недавние события показали, что мечты о процветании команды не сбылись. Спонсоры, которые должны были поддерживать проект финансово, решили отказаться от дальнейшего сотрудничества.

Спортивный журналист Дмитрий Егоров в своем блоге поделился мнением о ситуации. По его словам, проект требовал значительных вложений, и, похоже, его создатели не были готовы к таким затратам.

"Затраты оказались слишком крупными. Но я уверен, что Саня T-killah и Дмитрий Тарасов не пропадут. Продавать они умеют", — отметил Егоров.

Однако он также добавил, что если команда продолжит существовать, то ее название станет уже третьим в истории. Интересно, что именно этот проект стал причиной разногласий между Тарасовым и его бывшей женой Ольгой Бузовой. Телеведущая открыто отказалась продвигать идеи своего экс-супруга и называла его начинания сомнительными. Она даже просила Тарасова не использовать ее имя для пиара своих проектов. Бузова считала, что у команды нет шансов на успех.

Тем временем в личной жизни Дмитрия Тарасова также происходят изменения. Недавно его нынешняя жена Анастасия Костенко намекнула на возможную пятую беременность.