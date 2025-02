Скончалась известная во всем мире исполнительница множества хитов

Мир лишился одной из самых ярких звезд соул-музыки. Сообщается, что 24 февраля скончалась Роберта Флэк.

Хиты этой выдающейся певицы стали неотъемлемой частью музыкального наследия. Официальная причина ее смерти пока не раскрыта. Уход артистки настоящей утратой для поклонников и музыкального сообщества по всему миру, сообщает женский журнал Клео.ру.

Роберта Флэк родилась в Северной Каролине в 1937 году, за два года до начала Второй мировой войны. С раннего возраста она проявляла выдающиеся способности к музыке. В девять лет она уже уверенно играла на фортепиано, а в пятнадцать поступила в Университет Говарда, где начала развивать свой талант. Музыкальная карьера Флэк стартовала в ночных клубах, где ее уникальный голос и стиль привлекали внимание продюсеров и зрителей.

Дебютный альбом Роберты "First Take" был записан в конце 1960-х за считанные часы — это было знаковым моментом в ее карьере. Однако настоящий успех пришел к ней в начале 1970-х годов с выходом песни "The First Time Ever I Saw Your Face", которая стала саундтреком к фильму "Сыграй мне перед смертью". Эта композиция не только заняла первое место в американских чартах, но и принесла ей первую премию Грэмми.

В следующем году Флэк вновь была удостоена этой престижной награды за хит "Killing Me Softly With His Song", став первой исполнительницей, получившей премию в категории "Запись года" дважды подряд. В ее репертуаре также были такие знаковые песни, как "Where Is the Love", "Feel Like Makin’ Love" и "The Closer I Get to You", записанная в дуэте с Донни Хэтэуэем. Мягкий и проникновенный голос певицы, а также ее уникальная манера исполнения сделали ее одной из самых узнаваемых артисток своего времени.

Несмотря на то, что к концу 1970-х годов популярность Флэк несколько снизилась, она продолжала активно записывать новые альбомы и выступать. В 2012 году вышел ее диск "Let It Be Roberta", который состоял из каверов на знаменитые песни The Beatles. Однако в 2018 году стало известно о том, что Роберта перенесла инсульт, после чего её активность на музыкальной сцене значительно уменьшилась.