Знаменитый актер похоронен на Троекуровском кладбище.

Сегодня отмечается 25-я годовщина со дня смерти известного российского актера Владислава Галкина, скончавшегося в молодом возрасте — всего лишь 38 лет. Эта трагическая дата вновь напоминает о короткой, но яркой жизни артиста, оставившем значительный след в отечественном кино.

Отец Владислава, Борис Галкин, сам являющийся знаменитым актером, поделился с журналистами, что в этот раз он не смог посетить могилу сына на Троекуровском кладбище в Москве. Причиной этому послужило ухудшение здоровья Бориса Галкина: у него диагностировано воспаление легких, которое вынудило его остаться дома. Несмотря на это, Борис планирует поддерживать связь с друзьями и поклонниками своего сына посредством телефонных звонков.

Борис Галкин отметил, что актерский талант Владислава проявился уже в раннем детстве, когда тот сыграл свою первую роль в культовом советском фильме "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна". По словам отца, Владислав всегда относился к своему делу с невероятной серьезностью и чувством ответственности, что позволило ему стать одним из самых узнаваемых актеров своего поколения.

Несмотря на яркость карьеры, личная жизнь Владислава была омрачена множеством трудностей. Он был женат четыре раза, причем ни один из браков не оказался счастливым, и все закончились разводами. К сожалению, алкогольная зависимость, с которой актер боролся долгие годы, значительно сказалась на его здоровье и могла сыграть ключевую роль в его преждевременной смерти.

