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Четверг 30 января

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Замок Галкина* и Пугачевой может превратиться в дом престарелых

Замок Галкина* и Пугачевой может превратиться в дом престарелых
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Алла Пугачева давно не живет в своем подмосковном доме.

Риелтор Алина Правоторина выразила мнение, что певица Алла Пугачева вряд ли когда-нибудь решит продать свой замок в деревне Грязь, расположенном в Подмосковье. По мнению специалиста, уникальность данного объекта недвижимости сыграла против него, поскольку многие считают его интерьеры экстравагантными и устаревшими, что значительно затрудняет возможность продажи.

Как подчеркнула Правоторина, сегодня покупатели предпочитают современные стили интерьера, такие как минимализм или скандинавский дизайн, тогда как вкусы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина* уже не соответствуют современным трендам. Эксперт добавила, что отсутствие развитой инфраструктуры и природных красот делает этот объект еще менее привлекательным для потенциальных покупателей.

Помимо прочего, Правоторина обратила внимание на высокую цену замка – 125 миллионов рублей, которая, по ее мнению, существенно превышает рыночную стоимость. Риелтор уверена, что люди, способные позволить себе такую покупку, скорее предпочтут построить новый дом по собственному проекту, нежели заниматься ремонтом старого здания. Она также упомянула, что содержание замка потребует значительных затрат – около миллиона рублей ежемесячно.

В заключение Правоторина предположила, что, если ситуация не изменится, замок Пугачевой и Галкина* рискует превратиться в заброшенное здание, подобное европейским замкам-призракам, которые не были взяты государством под охрану. Она допустила, что единственным возможным вариантом использования замка – сделать из него дом престарелых, однако маловероятно, что владельцы согласятся на такой шаг.

Напомним, ранее шоумен Стас Барецкий заявил, что выкупил дом звездной четы и планирует организовать в нем подобие Диснейленда. Кроме аттракционов, он говорил, что откроет на территории замка террариум и комнату страха.

*признан в России иностранным агентом.

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30 января 2025, 14:14
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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Фоторепортаж

Воздержание вредно: Пугачева лично отвезла молодого фаворита на свидание к девушке в отель

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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