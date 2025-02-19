"Это ни к чему хорошему не приводит": сражающийся с раком Лисовец выступил с заявлением

СМИ сообщили, что Влад Лисовец неизлечимо болен. Назвали и его диагноз – рак последней стадии. Стилист не стал отрицать это, заметив, что "проблема действительно есть, тут я скрывать не буду". Но призвал не драматизировать ситуацию.

"Сейчас я поставил на весы: жить скучно или все потерять", – говорит Влад Лисовец. Он вспоминает, как 20 лет назад переехал из родного Баку в Москву и начал свой звездный путь эксперта моды, теле– и радиоведущего.

"Будучи известным в Баку, состоявшимся мастером-парикмахером, конечно, я боялся все потерять в один момент. Страх потерять, он есть всегда, – говорит Лисовец. – В Баку на тот момент были тяжелые времена – военные действия, погромы и так далее. Это было очень непростое время, и после него огромное количество людей уехало из города. В том числе и мои друзья, которых я стриг, – люди смелые, люди, готовые менять свой образ. А я всегда был креативным мастером, и мне стало скучно. Приехать в Москву, где я найду новую клиентуру, где люди более смелые, где другая культура, – понимаете, это был такой шанс. Поэтому у меня в любом случае не было вообще выбора. Мне было бы скучно там – я все бы потерял, и скучно здесь, потому что я человек творческий. И если становится все однообразно, одинаково и еще и агрессивно вокруг, то меня это к ничему хорошему не приводит”.

В московский салон к Лисовцу ходили разные люди: и знаменитые, и богатые, и не очень. Это стало отличным началом!

"Потом я пошел на телевидение. В этом году, кстати, 20 лет уже. Я когда вспоминаю, все это была игра. Я до сих пор не могу относиться к этому, как к бизнесу", – рассказал Влад.

Оценил он и сегодняшний стиль москвичей: "В центре всегда будут все нарядные. Это у нас в Баку так было. Мы из дома не могли выйти просто так, мы должны были быть во всем самом лучшем. Вот мне кажется, что Москва очень похожа в этом плане – туфельки чистые, кроссовочки белые, плащичек отглажен. Москва была и всегда будет чуть-чуть нарядная".