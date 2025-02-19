Вымотанная одиночеством из-за отъезда детей Долина всполошила публику заявлением

На юбилее известного композитора Максима Дунаевского певица Лариса Долина произнесла резкие слова. Заявления певицы вызвали недоумение и даже возмущение среди поклонников.

Артистка заявила, что те, кто не понимает ее творчество и значение события, — "никто". Это заявление стало неожиданным поворотом на празднике, посвященном выдающемуся композитору.

Лариса Долина, известная своими яркими образами и мощным голосом, пришла на торжество в эффектном наряде с красочным макияжем. Собрав волосы в хвост и надев стильные очки, она выглядела прекрасно.

Однако ее слова стали главной темой обсуждения среди гостей и поклонников. Долина отметила важность юбилея Дунаевского и призвала присутствующих оценить его вклад в музыку. Но ее нелестная характеристика в адрес людей вызвала неоднозначную реакцию.

Композитор Максим Дунаевский, находясь рядом, прокомментировал слова Ларисы словом "сурово". Что касается поклонников Ларисы Долиной, то они разделились в мнениях.

Некоторые поддержали ее, считая, что артист должен быть уверен в себе и своих ценностях. Другие же выразили недоумение и осуждение, отметив, что подобные высказывания могут оттолкнуть зрителей.

Ранее Лариса Долина делилась своими переживаниями о чувстве одиночества после того, как ее дочь и внучка переехали. Возможно, это состояние отразилось на ее эмоциональном фоне во время мероприятия.