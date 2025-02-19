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Шепелев едко высказался о Биковиче на публике: А какой гонорар у Милоша, что он решил рискнуть своей жизнью?

Шепелев едко высказался о Биковиче на публике: А какой гонорар у Милоша, что он решил рискнуть своей жизнью?
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Дмитрий Шепелев уже не столь популярен, как раньше.

В московском кинотеатре "Октябрь" прошла премьера шпионского триллера "Красный шелк". Картина рассказывает о захватывающем путешествии тайного агента царской эпохи по огромной стране в 1927 году. Событие привлекло внимание множества знаменитостей, среди которых был Дмитрий Шепелев. Телеведущего заметили одного на красной ковровой дорожке.

На вопрос журналистов о его предпочтениях в фильмах про шпионов, Шепелев рассказал о своем отце, программисте Андрее Викторовиче Шепелеве, который вырос на таком кино. Телеведущий подчеркнул, что ему ближе другая тематика.
За плечами Дмитрия Шепелева впечатляющая карьера на телевидении. После ухода из команды Первого канала его популярность пошла на спад. К этому добавился конфликт с родственниками покойной Жанны Фриске, который принес негативные последствия для репутации Дмитрия. Шоумен признался, что настоящих друзей у него нет.

Дмитрий выразил уверенность, что не стал бы брать кого-то из звезд в разведывательную миссию, поскольку предпочитает действовать в одиночку. Только Милоша Биковича возможно взял бы с собой Шепелев.

На съемочной площадке "Красного шелка" Милош Бикович подвергся реальной опасности, выполняя сложные трюки самостоятельно, без помощи каскадеров. В результате, актер получил травму ноги и присутствовал на премьере с тростью. Дмитрий прокомментировал этот факт довольно едко.

"Я бы задал вопрос: а какой гонорар у Милоша, что он решил рискнуть своей жизнью? И после этого уже обсуждал бы головокружительные трюки", — добавил телеведущий.

Еще одним гостем мероприятия стал Гоша Куценко, также снявшийся в картине. Актер пребывал в хорошем настроении и сообщил, что после просмотра планирует посетить банкет. Премьера посетила и Алена Свиридова, пришедшая на мероприятие со своим молодым бойфрендом, участником проекта "Голос".

Шоу-бизнес в Telegram

19 февраля 2025, 13:01
Дмитрий Шепелев. Фото: Youtube / @sobchak
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