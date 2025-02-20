Собравшаяся замуж за блогера Ксения Бородина призналась в симпатии к другому

Ксения Бородина собирается замуж в этом году.

Телеведущая Ксения Бородина призналась в симпатии к другому мужчине. Звезда стала гостьей "Шоу Воли", где в ходе игры поделилась своими мыслями о том, кто мог бы стать ее спутником жизни, если бы обстоятельства сложились иначе. Без долгих раздумий она назвала в качестве потенциального избранника актера Юру Борисова, номинанта на "Оскар", подчеркнув, что он вызывает у нее искреннее восхищение, сообщает Клео.ру.

Не менее любопытным оказался ответ ее жениха, блогера Николая Сердюкова, на аналогичный вопрос. Сначала он утверждал, что не представляет себя с кем-то, кроме Ксении. Однако, после небольшого намека со стороны возлюбленной, Николай признался, что испытывает симпатию к супермодели Ирине Шейк.

Роман Ксении и Николая развивается стремительно. Их отношения стали известны в середине 2024 года, а уже в декабре пара объявила о помолвке. Ксения открыто говорит о своей готовности к новым серьезным отношениям и с нетерпением ждет свадьбы. В настоящее время пара активно готовится к торжеству, дата которого пока держится в секрете.

Напомним, у Ксении уже есть две дочери Теона и Маруся, но, по ее словам, она не против родить еще одного ребенка. У Николая от предыдущего брака также есть дочь Николь, поэтому парень. наверняка, хочет вырастить еще и сына.