Сын Самойловой отказался принимать в качестве подарка настоящую корову

Оксана Самойлова и Джиган порадовали своего пятилетнего сына Давида необычным подарком на его день рождения.

В качестве сюрприза модель решила преподнести мальчику настоящую корову. Самойлова поделилась в своем блоге кадрами празднования, устроив сыну вечеринку в деревенском стиле, где главным акцентом стал именно этот подарок.

Давид, по словам своей мамы, давно мечтал о корове. В одном из своих видео он даже настойчиво уговаривал родителей приобрести это животное, уверяя, что готов взять на себя все заботы по уходу за ним. Малыш, полный энтузиазма, обещал, что будет самостоятельно ухаживать за коровой и выполнять все необходимые обязанности.

В день рождения Давида корова ждала его на улице. Внезапное появление животного перед глазами стало настоящим сюрпризом для ребенка. Оксана с юмором сообщила сыну, что теперь у него появится новый "домашний питомец", который будет жить в его комнате.

"Ты же говорил, что будешь убирать за ней!", — подметила она с юмором.

Однако реакция Давида оказалась неожиданной: он сразу же заявил, что передумал и больше не хочет корову. Все это не могло не вызвать бурю эмоций среди подписчиков Оксаны. Многие отметили оригинальность такого подарка и выразили мнение, что корова — не самый очевидный выбор даже для взрослого, не говоря уж о ребенке.