Отправивший детей за границу Киркоров спускает внушительные суммы на свою страсть

Филипп Киркоров нашел способ поднять себе настроение после того, как его дети уехали учиться за границу.

В поисках новых увлечений поп-король решил сделать необычное приобретение — арт-объект в виде голубой утки. За нее певец, известный своей страстью к коллекционированию, отдал внушительную сумму в 330 тысяч рублей.

На днях Киркоров поделился с поклонниками радостной новостью о своей покупке. В своем личном блоге певец опубликовал видео, где он в зеленой пижаме распаковывает долгожданный арт-объект.

Сразу же стало понятно, что артист был в восторге от своего нового приобретения. Киркоров рассказал, что фигурка утки основана на работах знаменитого художника Жан-Мишеля Баския. Филипп Бедросович отметил, что это не просто украшение, а настоящая находка для его коллекции. Киркоров также поделился планами поставить утку в своем загородном доме. Там, по его словам, уже живет другой "утенок", дизайн которого отсылает к легендарному Майклу Джексону.

Напомним, не так давно Киркоров отправил своих детей — сына и дочь — учиться в международную школу в Дубае. Это заведение стало одним из лучших в Объединенных Арабских Эмиратах, и артист не пожалел средств на их образование, ежегодно тратя около 64 тысяч долларов.

Однако, несмотря на все усилия, ситуация с детьми оказалась непростой. Если сын певца проявлял ответственность и старание в учебе, то дочь Алла-Виктория, оставшись без присмотра, начала вести себя более свободно.

В результате осенью Киркоров был вынужден забрать их обратно в Москву. Тем не менее, недавно Алла-Виктория вновь объявила о своем возвращении в Дубай, чтобы продолжить учиться в той же школе.