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Среда 19 февраля

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Эксперт по недвижимости заявил об обрушении цены на замок Пугачевой из-за плесени

Эксперт по недвижимости заявил об обрушении цены на замок Пугачевой из-за плесени
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Замок Аллы Пугачевой в деревне Грязь последнее время активно обсуждается в прессе. Причиной этому – значительное ухудшения его состояния.

После того, как Примадонна покинула Россию, ее экстравагантная недвижимость начала терять привлекательный вид. Эксперт в области недвижимости Андрей Ковалев сообщил, что содержание замка обходится владельцам в миллион рублей в месяц. Это включает налоги, коммунальные услуги и охрану.

Бизнесмен отметил, что замок выглядит заброшенным: стены покрыты плесенью, забор порос мхом, а крыша частично облупилась. Упадок состояния недвижимости может быть связан с финансовыми трудностями, с которыми столкнулись артисты за границей. Ранее Максим Галкин* активно заботился о своем доме, который сам спроектировал, но теперь, похоже, он решил сократить расходы.

Алла Пугачева. Фото: соцсети

Ковалев подчеркнул, что содержание замка требует значительных затрат. Налоги на землю и кадастровая стоимость составляют около 300 тысяч рублей в год. Стоит прибавить к этому расходы на отопление, электричество и охрану — это еще 400 тысяч рублей в месяц. Также необходимо учитывать затраты на уборку территории и уход за садом, что добавляет еще 80 тысяч рублей в месяц.

Интересно, что когда-то Пугачева и Галкин* оценивали свой замок в миллиард рублей. Однако Ковалев предложил значительно меньшую сумму — 150 миллионов рублей, объяснив, что для успешной продажи необходимо провести масштабные работы по реставрации. Он также отметил, что замок не является историческим объектом и имеет специфический дизайн, который может отпугнуть потенциальных покупателей.

Несмотря на попытки продать недвижимость, замок до сих пор остается без покупателей. Местные жители сообщают о том, что недавно возле дома замечали уборщиков, которые пытались очистить забор от плесени. Однако, судя по снимкам, которые оказались в распоряжении журналистов, никаких заметных улучшений не произошло — плесень по-прежнему присутствует.

*признан в России иностранным агентом.

Шоу-бизнес в Telegram

19 февраля 2025, 18:43
Алла Пугачева. Фото: соцсети
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