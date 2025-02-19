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Среда 19 февраля

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Разин обрушил гнев на Милявскую: Стала самым большим провокатором эстрады

Разин обрушил гнев на Милявскую: Стала самым большим провокатором эстрады
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Андрей Разин обрушил гнев на певицу Лолиту Милявскую. Продюсер выразил свое недовольство по поводу высказываний Лолиты в эфире одного из федеральных каналов.

Разин не стеснялся в выражениях, заявив, что артистка позволила себе оскорбления в его адрес. Это, по мнению продюсера, является полным упадком моральных норм.

"Лолита вышла на сцену и без всякой причины начала меня оскорблять, — поделился своим возмущением Разин. — Она сказала: 'Разин, тебе не жить. Ты никогда не вернешься в Россию. Мы с артистами – одно целое, мы тебя сюда не пустим!' Это просто ужасно". Он добавил, что не может сдержать своего негодования по поводу внешнего вида Лолиты, назвав ее стиль одежды неприемлемым для ее возраста.

Лолита Милявская. Кадр: YouTube-канал "Gazgolder"

Разин не скрывает, что давно "проклял" Лолиту. При этом он не собирается снимать свое проклятие. Музыкальный деятель утверждает, что певица не заботится ни о своих близких, ни о своих детях, и лишь создает вокруг себя атмосферу провокации.

"Все ее мужья пережили ужас из-за ее угроз и насилия. Лолита стала самым большим провокатором нашей эстрады", — резюмировал он.

Тем временем карьера Лолиты продолжает сталкиваться с трудностями. Концерты артистки отменяются один за другим, и многие связывают это с ее участием в скандальной "голой" вечеринке, организованной Анастасией Ивлеевой. Несмотря на то, что этот инцидент произошел более года назад, последствия по сей день дают о себе знать. Так, недавно в Томске стало известно о том, что концерт Лолиты отменен всего за два дня до его проведения. Артистка также отказалась от выступления в Волгограде из-за несогласия с условиями организаторов.

Шоу-бизнес в Telegram

19 февраля 2025, 16:13
Лолита Милявская. Кадр: YouTube-канал "Без воды"
MK.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Лолита в эпатажной дизайнерской шубе похулиганила у стен Кремля

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

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