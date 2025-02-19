Юрий Антонов празднует юбилей.

Юрий Антонов, народный артист России, появился на свет 19 февраля 1945 года в Ташкенте, в семье военнослужащего. Его ранние годы прошли в послевоенной Германии и Белоруссии, где он получил солидное музыкальное образование, овладев игрой на аккордеоне и клавишных инструментах. Это стало фундаментом для его будущей блестящей карьеры. В 1969 году начался его профессиональный путь – приглашение в ленинградский ансамбль "Поющие гитары" в качестве клавишника, а затем и вокалиста. Этот опыт стал важнейшим этапом в становлении Антонова как композитора и исполнителя.

Вскоре после этого Юрий Антонов переехал в Москву, где продолжил активную творческую деятельность, сотрудничая с различными музыкальными коллективами, такими как "Добры молодцы" и оркестр "Современник". Его талант композитора быстро привлек внимание: песни Антонова стали появляться в репертуаре популярных исполнителей того времени, включая Валерия Ободзинского и Льва Лещенко. Параллельно он активно работал с рок-группой "Аракс", что демонстрирует его универсальность и способность к творческому взаимодействию в разных музыкальных стилях.

Его первый сольный альбом был выпущен в 1981 году в Югославии, за которым последовали многочисленные записи на фирме "Мелодия". В 1985 году в Финляндии увидел свет англоязычный альбом "My Favorite Song", свидетельствующий о стремлении Антонова к международному признанию. Сам композитор неоднократно вспоминал о трудностях, связанных с записью песен на иностранном языке, преодолевая сложности с произношением.

80-е годы стали вершиной популярности Юрия Антонова. Его песни, такие как "Крыша дома твоего", "Я вспоминаю", "Как прекрасен этот мир", "Море", "Дорога к морю", стали настоящими хитами, звучавшими из каждого радиоприемника и магнитофона. За свою долгую и плодотворную карьеру он выпустил более 50 альбомов, завоевав любовь миллионов слушателей.

Личная жизнь Юрия Антонова также насыщенна событиями: он трижды вступал в брак. Его первые две жены живут в США и Югославии соответственно, а нынешняя супруга — во Франции. У него есть дочь Людмила и сын Михаил. За свой вклад в отечественную музыку и культуру Юрий Антонов награжден орденами Почета и Дружбы, а также множеством других престижных наград, полностью отражающих его значимость в истории российской эстрады.

