Симона поставила крест на певческой карьере талантливой дочери Тимати

Мать известного рэпера Тимати поделилась новыми подробностями о жизни своей внучки Алисы. В этом году наследница артиста отметила свое десятилетие.

Ребенок уже продолжительное время занимается вокалом, и это вызывает неподдельный интерес у публики. Однако Симона внезапно решила поставить крест на певческой карьере внучки. Она уверенно заявила, что Алиса в будущем не станет связывать свою жизнь с профессиональной вокальной деятельностью.

"Не переживайте, Алиса не будет певицей, таких "певиц" и без нее хватает", — с юмором отметила Юнусова.

Мать рэпера подчеркнула, что ее внучка занимается вокалом исключительно для общего развития. По словам Симоны, занятия музыкой помогают Алисе развивать артистические навыки и уверенность в себе.

"А все, что человек делает с удовольствием и юмором, приносит пользу!", — добавила она.

Симона также опровергла слухи о тайной свадьбе Тимати и его новой избранницы, модели Валентины Ивановой. Она заявила, что ее сын пока не узаконил свои отношения с девушкой, несмотря на многочисленные спекуляции в СМИ.

Напомним, ранее Юнусова прокомментировала слухи о возрасте возлюбленной Тимати. В последние месяцы поклонники начали подозревать, что модель скрывает свою истинную дату рождения, и это стало предметом обсуждения в соцсетях.

Симона подтвердила эти подозрения, однако отметила, что не считает это чем-то злым или предосудительным. Тимати и Валентина вместе уже несколько лет, но сам рэпер предпочитает держать детали своей личной жизни в тайне.