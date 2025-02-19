Кудрявцева раскрыла нового члена жюри популярного шоу "Суперстар!"

Лера Кудрявцева случайно раскрыла имя нового члена жюри популярного шоу "Суперстар!" на телеканале НТВ.

Ведущая активно делится моментами с рабочего процесса в своих социальных сетях. Накануне она опубликовала несколько фотографий с закулисья проекта.

В одной из публикаций Кудрявцева сообщила о завершении съемок, а также представила возвращение Стаса Пьехи в состав жюри. Пьеха, который ранее был заменен Кириллом Туриченко, отнесся ко всему этому с энтузиазмом.

"Я, наконец, вернулся. Блудный сын", — заявил он.

Певец добавил, что специально выбрал наряд в цвет финала, чтобы не быть "преданным анафеме". Однако вскоре Лера неожиданно продемонстрировала еще одного нового члена жюри — певца Шуру. Эта новость стала настоящим сюрпризом для поклонников шоу.

В своем блоге Кудрявцева радостно сообщила о завершении съемок и поделилась моментами афтепати, где Шура исполнил хит Ирины Аллегровой "Транзитный пассажир".

Интересно, что ранее Лера уже делилась информацией о сменах в составе жюри. Например, перед одним из выпусков она рассказала о том, что Ирину Салтыкову заменила Катя Лель.

Однако Кудрявцева не скрывала своего недовольства по поводу этих изменений, так как между ней и Лель ранее произошел конфликт на шоу. Ведущая раскритиковала выступление артистки, что привело к обиде с ее стороны.