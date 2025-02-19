Адвокат высмеял тщетные попытки Алсу запретить Абрамову выезд за пределы России

Адвокат Александр Добровинский высмеял попытки певицы Алсу запретить выезд на Абрамова за пределы России. Он заявил, что такие действия не только безрезультатны, но и неэффективны.

Конфликт между знаменитой певицей и бизнесменом длится уже более года. Обе стороны продолжают делить свое внушительное состояние, однако ясности в этой запутанной ситуации до сих пор нет.

Добровинский, представляющий интересы Абрамова в суде, отметил, что Алсу действительно пыталась добиться запрета на выезд своего бывшего мужа. Однако Савеловский районный суд отклонил ее просьбу, так как не нашел достаточных оснований для ограничения прав бывшего супруга певицы.

"Алсу не удалось предоставить убедительные доказательства, подтверждающие необходимость такого запрета", — пояснил адвокат.

С точки зрения Добровинского, любые новые попытки певицы в этом направлении также окажутся тщетными.

"Возможно, больше эффекта будет, если она просто встанет на границе и будет огораживать ему путь, чтобы он не смог покинуть страну. Тогда ее старания могут оказаться менее напрасными", — с иронией заявил он.

Стоит отметить, что сам Ян Абрамов на ранних этапах развода предложил Алсу мирное разрешение спора, предложив ей 2,5 миллиарда рублей и обещая взять на себя финансовую поддержку после развода. Однако певица отвергла это предложение и решила обратиться в суд, что лишь усугубило их разногласия.