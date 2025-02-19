Бывший муж категорически отказался участвовать в свадьбе дочери Волочковой

Скандал вокруг предстоящей свадьбы дочери Анастасии Волочковой разгорается с новой силой.

Весной Ариадна девушка планирует вступить в брак, свадьба пройдет в Санкт-Петербурге. Уже сейчас понятно, что данное событие рискует обернуться громким семейным конфликтом.

Как выяснилось, экс-супруг Волочковой Игорь Вдовин отказался присутствовать на торжестве и не собирается финансово поддерживать организацию свадьбы. Причиной столь резкой позиции Вдовина, по мнению самой Анастасии, является его нынешняя жена Елена Николаева.

Танцовщица считает, что именно мачеха Ариадны оказала влияние на решение бывшего мужа не участвовать в важном для их дочери событии. По словам Волочковой, Николаева выступает против пышной церемонии и подговорила Вдовина отвернуться от Ариадны в этот особенный день.

"Я пригласила его через Ариадну, но, похоже, вмешательство жены моего бывшего мужа стало решающим фактором", — сообщила балерина.

В то время, как сама Волочкова уверена, что свадьба станет праздником только для них с дочерью, мачеха Ариадны выразила сомнения по поводу того, что девушка действительно хочет организовать масштабное торжество. Елена Николаева утверждает, что Ариадна — скромная девушка, не интересующаяся дорогими вещами и роскошью.

Тем временем сама Ариадна предпочитает оставаться в стороне от семейных разборок и не комментирует ситуацию, связанную со своей свадьбой. Она сосредоточена на своей жизни: работает репетитором и снимает квартиру на окраине Москвы вместе с будущим мужем.