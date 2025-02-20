Вернувшаяся домой дочь Успенской продает свою картину на аукционе

Татьяна Плаксина проявила себя в роли художницы.

Дочь известной певицы Любови Успенской, Татьяна Плаксина, поделилась новостью в социальных сетях о том, что выставляет одну из своих картин на аукционе. Начальная цена лота составляет 100 тысяч рублей. На полотне изображена девушка с темными волосами, выполненная в абстрактной манере. Татьяна добавила к публикации эмоциональный комментарий, где написала, что рада представить поклонникам свою новую работу и предложила купить ее.

Ранее, в октябре, появились тревожные новости о том, что Татьяна Плаксина исчезла. Впоследствии выяснилось, что она находится в Израиле. Было высказано предположение, что в тот период девушка находилась в нестабильном состоянии. Однако 16 ноября было объявлено, что Плаксина благополучно вернулась домой.

Ранее СМИ опубликовали информацию, что Любовь Успенская внесла изменения в свой райдер, включив туда имя своей дочери Татьяны Плаксиной. По мнению издания, этот шаг мог быть предпринят певицей для предотвращения повторных случаев исчезновения дочери. Теперь Успенская планирует брать Татьяну с собой на гастроли, включая оплату всех расходов на проживание и транспортировку. Однако концертный директор "королевы шансона" эту информацию не подтвердил, заявив, что ничего подобного Любовь Залмановна в райдер не добавляла.

