Когда хочется согреться: оригинальный рецепт супа бозбаш

Бозбаш – это традиционный азербайджанский суп, который готовится на основе баранины и овощей.
Ингредиенты:
- Баранина на кости – 500 г
- Картофель – 4 шт.
- Лук репчатый – 2 шт.
- Помидоры – 2 шт.
- Нут (предварительно замоченный) – 100 г
- Айва – 1 шт.
- Лавровый лист – 2 шт.
- Перец черный молотый – по вкусу
- Соль – по вкусу
- Зелень (укроп, петрушка) – для подачи
Приготовление:
- Нарежьте баранину крупными кусками вместе с костями. Промойте мясо под холодной водой.
- Если нут сухой, предварительно замочите его на ночь в воде. Затем слейте воду и промойте нут перед использованием.
- В кастрюлю положите нарезанное мясо, залейте холодной водой и доведите до кипения. Уберите пену, добавьте лавровый лист и варите на среднем огне около 1 часа.
- Когда мясо станет мягким, добавьте в бульон нут. Варите еще 30 минут.
- Пока варится нут, очистите картофель и нарежьте его круглыми пластинами. Лук мелко порубите. Помидоры обдайте кипятком, снимите кожицу и нарежьте небольшими кусочками. Айву также нарежьте дольками.
- Добавьте в кастрюлю картофель, лук, помидоры и айву. Посолите и поперчите по вкусу. Варите суп еще 20-25 минут, пока все овощи не станут мягкими.
- Перед подачей посыпьте суп свежей зеленью. Бозбаш традиционно подается горячим.