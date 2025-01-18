Вечная память: пронзительные кадры прощания Светланы Немоляевой с братом

В Большом театре России простились с легендарным артистом балета, режиссером, Заслуженным деятелем искусств РСФСР Всеволодом Немоляевым. Он был единокровным братом актрисы театра и кино Светланы Немоляевой. Она первая и подошла в гробу.

Всеволод Немоляев служил Большому театру 64 года из отмеренных ему Богом 87-и... Сколько спектаклей им было сыграно, сколько поставлено, с какими звездами он работал! Проститься с ним пришло много коллег, например, Народный артист России, композитор, хореограф и балетный педагог Борис Акимов. Он заметил, что сегодня на сцене Большого, по совпадению, показывают балет "Дон Кихот", в котором в роли Санчо Панса когда-то блистал и Всеволод Немоляев.

Он был старше своей любимой единокровной сестры Светланы Немоляевой всего на два месяца. "Сева был замечательным мальчишкой, с которым мы дружили, – рассказала она на церемонии прощания. – А еще был прекрасным мужем, прожив со своей женой огромную жизнь. У него замечательный сын, чудесная внучка. Но самой большой его любовью в жизни был театр. Он пришел сюда еще совсем юным – и танцевал тут, и репетировал, и заведовал кордебалетом. Всю свою жизнь он посвятил театру и изучения балета, став тем человеком, который составляет гордость Большого театра. И, конечно, он заслуживает и памяти, и такого достойного, как в стенах Большого, прощания".

"Дай Бог ему упокоения, дай Бог ему светлой радости на небе, чтобы он не был там несчастлив, – пожелала у гроба брата Немоляева. – И чтобы он всегда присутствовал со своей семьей в минуты радости и горя, чтобы всегда им помогал. Пусть земля ему будет пухом". После этого 87-летняя Светлана Владимировна подошла к гробу Всеволода Владимировича, перекрестила его и поцеловала покойного в лоб. Пронзительная сцена! До слез!..

Вместе со Светланой Немоляевой на церемонии прощания присутствовали ее сын актер и режиссер Александр Лазарев-младший и 23-летний внук Сергей, который всю церемонию трогательно держал знаменитую бабушку под руку.

После прощания в Большом театре гроб с телом Всеволода Немоляева привезли на отпевание в Храм Рождества Иоанна Предтечи. А похоронили брата Светланы Немоляевой на Востряковском кладбище столицы, где покоятся певец Иосиф Кобзон, писатель Аркадий Вайнер, поэт Леонид Дербенев, певица Эдит Утесова, прорицатель Вольф Мессинг, академик Дмитрий Сахаров...