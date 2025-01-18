Вечная память: пронзительные кадры прощания Светланы Немоляевой с братом

Что происходит на могиле Добровольской Тесты Умер Дэвид Линч Игры Сонник

Топ новостей недели

Новогоднее чудо: Кравец получила в подарок от деда Мороза квартиру с видом на КремльНовогоднее чудо: Кравец получила в подарок от деда Мороза квартиру с видом на Кремль Тест на знание новогодних фильмов: угадай культовый фильм по набору эмодзиТест на знание новогодних фильмов: угадай культовый фильм по набору эмодзи Звезде сериала "Моя прекрасная няня" Жигунову – 62: самые яркие образы актераЗвезде сериала "Моя прекрасная няня" Жигунову – 62: самые яркие образы актера Мэл Гибсон отмечает 69-летие: не пропустите эти фильмы с культовым актеромМэл Гибсон отмечает 69-летие: не пропустите эти фильмы с культовым актером

Лента новостей

Суббота 18 января

14:37Хью Джекман рискует потерять много денег из-за "грязного" развода с бывшей женой 14:11Вечная память: пронзительные кадры прощания Светланы Немоляевой с братом 12:27Тест для настоящих знатоков: знаете ли вы эти факты о кино из СССР? 10:17Кевину Костнеру – 70 лет: за эти яркие роли актера полюбили несколько поколений 06:11Подготовка к празднику Крещения: традиции и обычаи 03:05Пирог с помидорами, базиликом и сыром: понравится любителям вкусно перекусить 00:40Любимая квартира Градского серьезно пострадала: кто виноват? 22:03Новый ухажер Муцениеце резко отреагировал на скандал с ее сыном 18:47Такос с тунцом: полезный перекус или закуска для домашней вечеринки 18:01Серьезные проблемы со здоровьем довели Бородину до больничной койки 16:37Лемуры, гиена, осьминог: Московский зоопарк показал новых обитателей 16:27В Новой Третьяковке 23 января откроется выставка художника Евгении Лясниковой 12:58Должно было быть две серии: какие сцены вырезали из комедии "Любовь и голуби" 12:05Полента с овощами – вкусно, красиво и полезно 11:08На актера Павла Деревянко подали в суд 10:489 дней после смерти: что происходит на могиле Евгении Добровольской 09:17Кусочек лета: рецепт фаршированных цукини с курицей 08:27Родственники до сих пор не смогли похоронить Яниса Тимму 06:28Лолита жестко ответила активистам на требование отмены концерта 03:34Вкусный и полезный завтрак: рецепт творожных венских вафлей 00:20Недавно вылечившаяся от алкоголизма МакSим устроила погром в ресторане 21:39Умер легендарный кинорежиссер Дэвид Линч 21:20Шарлотка с яблоками в мультиварке: один из самых простых в приготовлении пирогов 20:07Столкнувшаяся с финансовыми проблемами Волочкова вынуждена прекратить важную деятельность 17:46Появились данные о тайной договоренности Прилучного и Муцениеце о судьбе сына 16:07Получившему серьезные увечья Николаеву после операции поставили новый диагноз 14:49Собянин: Туризм в новогодние каникулы принес бюджету Москвы 18,7 млрд рублей 14:49Cколько стоило место на Троекуровском кладбище для могилы Добровольской 13:28Что случилось с шикарной квартирой уехавшей из страны Ренаты Литвиновой 12:13Ммм...вкусно! Рецепт турецкого ламакуна – пробуйте новое 11:10Как небольшая квартира: стала известна стоимость шикарного гроба Добровольской 11:08Иосифа Пригожина заметили в компании молоденькой красотки 09:53Ярпаг хингал – когда мясо сверху: рецепт азербайджанского хинкали 08:52"Катя, остановись!": внешний вид Екатерины Варнавы вызвал ужас в сети 06:13 75-летняя Пугачева осталась одна в своем доме на Кипре 03:20Дикие пляски и алкоголь: Меладзе и Джанабаева потеряли человеческий облик 00:07Сочные снэки для вкусного перекуса: простой рецепт сырных палочек 21:56Кудрявцева в шоке из-за омерзительного инцидента: От ужаса подскакиваю 21:28Звезда "Служебного романа" Немоляева отреагировала на известие о смерти близкого человека 19:19Гречневая лапша с тофу и овощами: паста для веганов на основе собы 18:57Ушедший из "Ленкома" Дмитрий Певцов выйдет на сцену нового театра 18:48Согласившийся жениться на уборщице Шаляпин сделал заявление об отцовстве 17:10Актер Юра Борисов номинирован на британскую премию BAFTA за роль в фильме "Анора" 16:57Андрей Воробьев рассказал о пополнении подмосковного автопарка скорой помощи 15:59Бузова впервые открыто заговорила о своей личной жизни на фоне слухов о браке 14:20Куда сходить в Москве и Петербурге: афиша c 16 по 30 января 13:31Владимир Путин поручил установить сроки исковой давности для случаев деприватизации 12:33Почти 700 тысяч человек посетили катки "Зимы в Москве" в новогодние каникулы 11:05Довели до крайности: семья погибшего Яниса Тиммы намерена выяснить истинные причины трагедии 10:56"У Заворотнюк было так же": 77-летний Леонтьев появился у гроба Добровольской
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Вечная память: пронзительные кадры прощания Светланы Немоляевой с братом

Вечная память: пронзительные кадры прощания Светланы Немоляевой с братом
230

В Большом театре России простились с легендарным артистом балета, режиссером, Заслуженным деятелем искусств РСФСР Всеволодом Немоляевым. Он был единокровным братом актрисы театра и кино Светланы Немоляевой. Она первая и подошла в гробу.

Всеволод Немоляев служил Большому театру 64 года из отмеренных ему Богом 87-и... Сколько спектаклей им было сыграно, сколько поставлено, с какими звездами он работал! Проститься с ним пришло много коллег, например, Народный артист России, композитор, хореограф и балетный педагог Борис Акимов. Он заметил, что сегодня на сцене Большого, по совпадению, показывают балет "Дон Кихот", в котором в роли Санчо Панса когда-то блистал и Всеволод Немоляев.

Он был старше своей любимой единокровной сестры Светланы Немоляевой всего на два месяца. "Сева был замечательным мальчишкой, с которым мы дружили, – рассказала она на церемонии прощания. – А еще был прекрасным мужем, прожив со своей женой огромную жизнь. У него замечательный сын, чудесная внучка. Но самой большой его любовью в жизни был театр. Он пришел сюда еще совсем юным – и танцевал тут, и репетировал, и заведовал кордебалетом. Всю свою жизнь он посвятил театру и изучения балета, став тем человеком, который составляет гордость Большого театра. И, конечно, он заслуживает и памяти, и такого достойного, как в стенах Большого, прощания".

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

"Дай Бог ему упокоения, дай Бог ему светлой радости на небе, чтобы он не был там несчастлив, – пожелала у гроба брата Немоляева. – И чтобы он всегда присутствовал со своей семьей в минуты радости и горя, чтобы всегда им помогал. Пусть земля ему будет пухом". После этого 87-летняя Светлана Владимировна подошла к гробу Всеволода Владимировича, перекрестила его и поцеловала покойного в лоб. Пронзительная сцена! До слез!..

Вместе со Светланой Немоляевой на церемонии прощания присутствовали ее сын актер и режиссер Александр Лазарев-младший и 23-летний внук Сергей, который всю церемонию трогательно держал знаменитую бабушку под руку.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

После прощания в Большом театре гроб с телом Всеволода Немоляева привезли на отпевание в Храм Рождества Иоанна Предтечи. А похоронили брата Светланы Немоляевой на Востряковском кладбище столицы, где покоятся певец Иосиф Кобзон, писатель Аркадий Вайнер, поэт Леонид Дербенев, певица Эдит Утесова, прорицатель Вольф Мессинг, академик Дмитрий Сахаров...

Шоу-бизнес в Telegram

18 января 2025, 14:11
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Немоляева расплакалась на "Золотой маске"

Когда на сцену вышла Немоляева, в зале долго не стихали аплодисменты, а сама артистка никак не могла начать говорить из-за слез
Режиссер Евгений Марчелли, получивший премию в номинации "Драма/Спектакль большой формы", во время церемонии вручения премии "Золотая маска" в Московском академическом музыкальном театре им. К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко
Актер Виталий Кищенко, получивший премию в номинации "Драма/Мужская роль"
Актриса Елена Газаева, получившая премию в номинации "Оперетта-мюзикл/Спектакль"
Актриса Роза Хайруллина, получившая премию в номинации "Драма/Женская роль
Дирижер Теодор Курентзис, получивший премию в номинациях "Опера/Работа дирижера" и "Балет/Работа дирижера"
Певица Надежда Кучер, получившая премию в номинации "Опера/Женская роль"
Дирижер Борис Мильграм, получивший премию в номинации "Оперетта-мюзикл/Работа дирижера"
Прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева, получившая премию в номинации "Балет/Современный танец - Женская роль"
Режиссер Марат Гацалов, получивший премию в номинации "Драма/Работа режиссера"
Актриса Татьяна Доронина, получившая премию в номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства"
Режиссер Дмитрий Черняков, получивший премию в номинации "Опера/Работа режиссера", во время церемонии вручения премии "Золотая маска" в Московском академическом музыкальном театре им. К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко

По теме

Живут отдельно: 87-летняя Немоляева раскрыла детали семейной жизни Сергея Лазарева

"Доктор меня предупредил": 87-летняя Немоляева вернулась к работе после ковида
Светлана Владимировна Немоляева

Светлана Владимировна Немоляева актриса театра и кино

Хью Джекман рискует потерять много денег из-за "грязного" развода с бывшей женой

Хью Джекман рискует потерять много денег из-за "грязного" развода с бывшей женой
Недавно мир узнал о расставании одной из самых известных голливудских пар – Хью Джекмана и Деборры-Ли Фернесс. Актеры, которые вместе провели 27 лет, теперь на пороге сложного развода, в процессе которого им предстоит разделить колоссальные активы, оцениваемые в 250 миллионов долларов.

Любимая квартира Градского серьезно пострадала: кто виноват?

Любимая квартира Градского серьезно пострадала: кто виноват?
Марина Коташенко унаследовала большую часть имущества Александра Градского. После того как Александр Градский ушел из жизни, его супруга Марина Коташенко унаследовала большое количество недвижимости, контроль над которой оказался крайне сложным.

Новый ухажер Муцениеце резко отреагировал на скандал с ее сыном

Новый ухажер Муцениеце резко отреагировал на скандал с ее сыном
После разрыва с Павлом Прилучным личная жизнь Агаты Муцениеце напоминает сюжет бразильского сериала. С момента их расставания, которое сопровождалось громкими обвинениями, ей не удается обрести спокойствие. В 2024 году Агата подала в суд, чтобы увеличить алименты на детей, и добилась успеха.

Серьезные проблемы со здоровьем довели Бородину до больничной койки

Серьезные проблемы со здоровьем довели Бородину до больничной койки
Ксения Бородина оказалась в больнице. Это случилось из-за проблем телеведущей с желудком. На своей странице в социальных сетях она поделилась фотографией из палаты и рассказала о том, что ей пришлось пройти процедуру гастроскопии под наркозом.

Должно было быть две серии: какие сцены вырезали из комедии "Любовь и голуби"

Должно было быть две серии: какие сцены вырезали из комедии "Любовь и голуби"
Советскую кинокомедию "Любовь и голуби" вышедшую в 1985-м, посмотрело более 44 млн зрителей. Но мало кто знает, что режиссер Владимир Меньшов задумывал картину как двухсерийную, подобную его же фильму "Москва слезам не верит", который вышел несколькими годами ранее. Все помнят, что герой Александра Михайлова мечтал попасть в бар, а когда оказался на курорте, то пошел туда и стал по соломинке пить коктейль из бокала и курить дамскую сигарету.

Выбор читателей

17/01Птн9 дней после смерти: что происходит на могиле Евгении Добровольской 16/01ЧтвПоявились данные о тайной договоренности Прилучного и Муцениеце о судьбе сына 17/01ПтнНедавно вылечившаяся от алкоголизма МакSим устроила погром в ресторане 16/01ЧтвПолучившему серьезные увечья Николаеву после операции поставили новый диагноз 16/01ЧтвСтолкнувшаяся с финансовыми проблемами Волочкова вынуждена прекратить важную деятельность 17/01ПтнНовый ухажер Муцениеце резко отреагировал на скандал с ее сыном