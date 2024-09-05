Пережившая трагические события дочь Заворотнюк потеряла волосы

Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась неожиданной новостью. Новые снимки Анны шокировали ее подписчиков.



В то время как многие ожидали увидеть горе и печаль после утраты матери, Анна продемонстрировала совершенно другой подход к жизни. Старшая дочь актрисы всегда была активной в социальных сетях. Даже в самые трудные моменты, когда ее мать боролась с раком, Анна не исчезала из поля зрения своих поклонников, делясь обновлениями о состоянии здоровья Анастасии.

После трагической потери матери в прошлом году она продолжила вести свой блог, открыто говоря о своих чувствах и горечи утраты. Однако, несмотря на скорбь, жизнь Анны не остановилась — наоборот, она, похоже, наполнилась новыми красками.

Недавно Анна опубликовала неожиданное фото, которое вызвало бурю эмоций. На снимке были запечатлены обрезанные локоны ее волос, разбросанные по полу. Подписав фотографию коротким словом "Oops", она намекнула на то, что стрижка была запланированной и, судя по всему, ей понравилась. "У моего мастера Риты рука легкая, и мои волосы реально очень быстро отрастают", — успокоила поклонников Анна.

Ранее Заворотнюк делилась тем, как ей удалось справиться с потерей матери. Несмотря на критику со стороны общественности за то, что она проводила много времени за границей и недостаточно заботилась о больной Анастасии, она всегда оставалась в курсе событий и поддерживала мать. Уход актрисы стал для нее сильным ударом, однако Анна старается находить радость и новые возможности даже в самые трудные времена.