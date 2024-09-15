В новом образе Брэда Питта разглядели тайное послание любовнице

В образе Брэда Питта журналисты заметили тайное послание, адресованное его возлюбленной. Речь идет о дизайнере ювелирных изделий Инес де Рамон.



Как сообщает издание Page Six, этот интересный момент произошел во время прогулки актера по Нью-Йорку 9 сентября. 60-летний Питт был одет в красные клетчатые брюки и частично расстегнутую белую рубашку, что создавало непринужденный и стильный образ.

Рядом с ним находилась Инес, которая выбрала более строгий наряд: черные штаны с низкой посадкой и жилет. Их совместный выход не остался незамеченным, и репортеры сразу же обратили внимание на детали.Особое внимание привлекло ожерелье Брэда, на котором был кулон в форме буквы I. Эта буква является первой в имени его возлюбленной, что журналисты восприняли как символическую деталь, подчеркивающую их отношения. Стоимость этого ювелирного изделия, украшенного бриллиантами, составляет 2,2 тысячи долларов (примерно 200 тысяч рублей), что говорит о высоком уровне вкуса и значимости этого аксессуара.

Интересно, что в июле появлялась информация о том, что Инес де Рамон помогла Брэду избавиться от некоторых неприглядных привычек. Это подчеркивает их близость и взаимное влияние друг на друга. Взаимоотношения между ними развиваются на фоне общественного внимания, и такие мелкие детали, как кулон, становятся важными знаками их связи.

Брэду Питту удается не только оставаться в центре внимания благодаря своим фильмам, но и создавать интриги в личной жизни. Тайные послания, такие как этот кулон, добавляют романтики в их отношения и делают их более интересными для поклонников. Интерес к таким деталям подчеркивает, насколько важны символы в любви и как они могут говорить больше, чем слова.

